Oldenburg: Die Katzenklappe macht dicht

Von: Hans-Jörg Meckes

Der Verein Tiere in Not kümmerte sich in Oldenburg mit seiner Katzenklappe um frei laufende Stubentiger und vermittelte sie weiter. © Pixabay/Miezekieze

Die Katzenklappe in Oldenburg bleibt dauerhaft geschlossen. Grund sind interne Streitigkeiten beim Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn. Nun wird ein neues Grundstück gesucht.

Oldenburg – Seit 2016 konnten bei der Katzenklappe in Oldenburg Katzen abgegeben und weitervermittelt werden. Doch das ist jetzt vorbei, denn die Einrichtung, die zum Verein Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn gehörte, wurde kürzlich geschlossen, teilt der Vorsitzende Hans-Detlef Stölken mit. Nun sucht der Verein ein anderes Grundstück für eine neue Katzenklappe.

Leiterin der bisherigen Katzenklappe in Oldenburg war Perchta Krause, die das Grundstück gemeinsam mit ihrem Mann gepachtet hat. „Wir sind mit den Pächtern etwas im Unfrieden auseinandergegangen“, erzählt Stölken. Der Verein habe sich deshalb dazu entschlossen, die Katzenklappe aus persönlichen Gründen zu schließen. Auf Nachfrage gibt auch Krause an, dass es seit anderthalb Jahren vereinsinterne Unstimmigkeiten gegeben habe. Sie habe eine andere Auffassung von Tierschutz als der Vorstand. Beide Seiten betonen aber, dass sie die Meinungsverschiedenheiten nicht noch größer machen wollen, da es in erster Linie um das Tierwohl gehen soll.

Personal für anderen Ort ist vorhanden

Stölken ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Grundstück in Oldenburg oder der näheren Umgebung, um eine Vermittlungsstelle für Katzen zu eröffnen. „Wenn das klappt, wird sie wahrscheinlich unter einem anderen Namen eröffnet“, so der Vereinsvorsitzende. Für alle, die ein Grundstück zur Verfügung stellen würden, sei allerdings angemerkt, dass darauf zwei Gartenhäuser mit jeweils einer Größe von knapp zehn Quadratmetern passen müssten. Die stehen derzeit noch auf dem bisherigen Grundstück in Oldenburg. Das nötige Personal, um eine neue Katzenklappe betreiben zu können, sei da. „Wir als Verein machen weiter“, betont Stölken und sagt, dass bisher 13 Ehrenamtliche bei der Katzenklappe aktiv gewesen seien, von denen fast alle an anderer Stelle wieder dabei sein würden.

Verein sucht auch private Pflegestellen

Mit der Zeit seien immer mehr Leute zur Katzenklappe gekommen. „Über das letzte Jahr wurden 60 bis 80 Katzen allein in Oldenburg vermittelt“, erzählt Carola Stölken. Neben einem neuen Grundstück sucht der Verein noch Privatleute, die sich zu Hause um Tiere kümmern können. „Das kann theoretisch jeder Privathaushalt sein. Alle anfallenden Kosten wie Futter oder Tierarztbesuche übernimmt der Verein“, verspricht Hans-Detlef Stölken.

Hans-Detlef Stölken ist Vorsitzender des Vereins Tiere in Not Heiligenhafen-Fehmarn. © Hans-Jörg Meckes

Weiter hat der Verein seinen Facebookauftritt, der bislang mit der Katzenklappe verknüpft war, komplett neu eingerichtet. Er ist jetzt unter dem Namen „Tiere in Not e.V. Heiligenhafen - Fehmarn“ auf der Plattform zu finden. Die Internetseite ist nach wie vor unter der Adresse tiere-in-not-oh.de abrufbar. Hans-Detlef Stölken ist telefonisch weiterhin unter 043627733 zu erreichen.