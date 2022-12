Neue Buslinien bringen Vorteile für Fehmarn und Heiligenhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

Die Busse von Möller Reisen werden ab 1. Januar mit den Rohde Verkehrsbetrieben als Partner zusammenarbeiten und in Ostholstein weiter Fahrgäste befördern. © Hans-Jörg Meckes

Im Nordkreis in Ostholstein gibt es bald einige neue Buslinien. Davon sollen auch Heiligenhafen und Fehmarn profitieren. Das ändert sich zum 1. Januar.

Ab 1. Januar (Sonntag) betreiben die Rohde Verkehrsbetriebe im Auftrag des Kreises Ostholstein den Buslinienverkehr im Linienbündel Nord des Kreises. Das Unternehmen hatte sich im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Mit dem Betreiberwechsel ändern sich zum neuen Jahr auch die Fahrpläne – zum Vorteil für Heiligenhafen, Burg und Burgtiefe, wie Kreissprecher Thomas Jeck mitteilt.

38 Linien zwischen Puttgarden und Neustadt

So würde der Kreis jährlich rund 200.000 Fahrplankilometer zusätzlich bestellen, um den Fahrgästen eine komfortable stündliche Anbindung der Regionalbuslinien an den vom Land betriebenen Expressbus X85 anzubieten – dieser fährt als Schienenersatzverkehr (SEV) auf der Vogelfluglinie nördlich von Neustadt. Das ergänzte Fahrplanangebot umfasse zukünftig 38 Linien zwischen Puttgarden und Neustadt, so Jeck weiter. Insgesamt werden für die jährlich 2,3 Millionen zu leistenden Fahrplankilometer rund 40 Fahrzeuge im Einsatz sein. Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) sagt dazu: „Das zusätzliche Fahrplanangebot wird für viele Menschen im Nordkreis vor allem durch die Verknüpfung mit dem Schienenersatzverkehr deutliche Verbesserungen mit sich bringen und damit positive Effekte für die Mobilität und den Klimaschutz entfalten. Zudem erreichen wir hiermit eine Stärkung des ländlichen Raums.“

Neue Linien im Busverkehr im Nordkreis ab 1. Januar 2023 Linie 1 (Stadtverkehr Heiligenhafen): fährt ganzjährig montags bis freitags stündlich sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen zweistündlich. Linie 560 (Neustadt – Lensahn – Oldenburg) Linie 570 (Oldenburg – Heringsdorf – Heiligenhafen) Linie 580 (Oldenburg – Heiligenhafen) Die drei Linien verkehren jeweils montags bis freitags ganzjährig im Stundentakt, am Wochenende zweistündlich. Linie 590 (Heiligenhafen – Großenbrode – Burg): verkehrt im Abschnitt Heiligenhafen bis Großenbrode montags bis sonntags ganzjährig im Stundentakt und nach Fehmarn zweistündlich mit zusätzlichen Fahrten morgens, mittags und abends. Linie 591 (Puttgarden, Burg, Burgtiefe): bedient ganzjährig den Abschnitt Burgtiefe bis Burg montags bis sonnabends stündlich und an Sonntagen zweistündlich.

Im Norden des Kreises gebe es für den Stadtverkehr in Heiligenhafen, Burg und Burgtiefe Verbesserungen des Angebots, betont Jeck. So wird ab 1. Januar die ehemalige Linie 5804, die Neustadt, Lensahn, Oldenburg und Heiligenhafen verbunden hat, in zwei Abschnitte aufgeteilt. So entstehen die neuen Linien 560 (Neustadt, Lensahn, Oldenburg) und 570 (Oldenburg, Heringsdorf, Heiligenhafen). Dies biete den Vorteil, dass in Oldenburg zusätzlich eine innerstädtische Erschließung bis zum Gewerbegebiet Voßberg durch die neue Linie 560 erfolgen kann. In Oldenburg am Bahnhof werden alle Anschlüsse an die Expressbuslinie X85 hergestellt, erklärt der Kreissprecher.

Die ehemalige Linie 5811, die Oldenburg, Heiligenhafen und Burg verbunden hat, wird ab 1. Januar ebenfalls in zwei Abschnitte aufgeteilt. Auf der neuen Linie 580 verkehren die Busse nur zwischen Oldenburg und Heiligenhafen, und die neue Linie 590 bedient Heiligenhafen, Großenbrode und Burg. So könne der ehemalige südliche Abschnitt (neue Linie 580) in Heiligenhafen bis zum Ostsee-Ferienpark verlängert werden und einen Teil des Stadtverkehrs abdecken. „Bedeutende Aufkommensschwerpunkte wie die Fachklinik und der Ferienpark erhalten so eine umsteigefreie Verbindung nach Oldenburg, wo ein Anschluss an die Expressbuslinie X85 besteht“, sagt Jeck. Für die Verbindungen zwischen Fehmarn und Heiligenhafen stellt die Linie 590 Anschlüsse an die Expressbuslinie X85 in Großenbrode am Dorfteich her.

Im Stadtverkehr von Heiligenhafen wird die alte Linie 5710 ab 1. Januar zur Linie 1 und verkehrt ganzjährig montags bis freitags stündlich sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen zweistündlich.

Mit dem neuen Liniennetz können zusätzlich Haltestellen in Oldenburg (Kremsdorfer Weg) und in Heiligenhafen (Schmiedestraße/Wendstraße) eingerichtet werden, teilt Jeck mit. Zudem erhalte der Ostring in Neustadt eine neue Haltestelle am Lübschen Mühlenberg.

Die bisherige lokale Linie 5751 von Puttgarden über Burg nach Burgtiefe wird zur neuen Linie 591. Sie verkehrt ganzjährig und bedient den Abschnitt Burgtiefe bis Burg montags bis sonnabends stündlich sowie sonntags zweistündlich mit Anbindung in Burg (Bahnhof) an die Expressbuslinie X85 nach Lübeck.

Klimatisiert und mit W-Lan ausgestattet

Sämtliche Fahrzeuge werden barrierefrei, klimatisiert und mit W-Lan ausgestattet sein, kündigt der Pressesprecher des Kreises an. Zudem werden automatische Fahrgastzählsysteme installiert, die es ermöglichen, auf Schwankungen bei der Nachfrage schnell zu reagieren. Aufgrund der derzeit langen Lieferzeiten für Fahrzeuge werden für eine gewisse Übergangszeit noch ältere Busse eingesetzt, die noch nicht in vollem Umfang über diese Ausstattung verfügen. Diese sollen aber möglichst rasch abgelöst werden, verspricht Jeck. Die Fahrpreise richten sich wie bisher nach dem Schleswig-Holstein-Tarif.