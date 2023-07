Die Band „sameday“ heizt den Oldenburger Marktplatz ein

Von: Hans-Jörg Meckes

Die Band „sameday“ tritt in Oldenburg bei den After-Work-Konzerten am 3. August auf. Das Trio war bereits mehrmals im Fernsehen zu sehen. © Philip Wißgott

Für ein musikalisches Highlight auf dem Marktplatz in Oldenburg sorgt am Donnerstagabend die Band „sameday“. Das Trio ist bereits aus dem TV bekannt.

Oldenburg – In Oldenburg wird am Donnerstag (3. August) gemeinsam in den Feierabend gestartet. Für Livemusik bei freiem Eintritt sorgt die Band „sameday“ ab 19 Uhr auf dem Marktplatz.

„Wer seinen Feierabend mal so richtig genießen und dabei abschalten möchte, der sollte auf keinen Fall die Sommervariante der Oldenburger After-Work-Konzerte verpassen“, sagt Cora Brockmann vom Oldenburger Stadtmarketing. Denn dann verwandelt sich der Platz vor dem Rathaus in eine Partylocation.

Die passende Musik kommt am Donnerstag (3. August) ab 19 Uhr von der Band „sameday“. Mit ihrer Musik wollen Daniele Cuviello, Severin Ebner und Patrick Huber aus Laufenburg (Baden-Württemberg) Lebensfreude und Harmonie entfachen.

„sameday“ ist nicht unbekannt: Im Jahr 2015 nahm die Band als erstes Trio bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ teil. Es folgten Supportshows für Andreas Bourani, Adel Tawil und Fools Garden. Mehrere Live-Auftritte im Fernsehen gab es unter anderen bei den Sendungen „SWR-Nachmittag“ und im „ZDF-moma-Café“. „Nun bringen sie ihre Harmonien in den Norden, perfekt für das diesjährige After-Work-Sommerkonzert“, so Brockmann.

Für alle, die schon eher in den Feierabend starten, gibt es ab 15 Uhr aktuelle Beats auf die Ohren. Kühle Getränke und Leckereien von der Firma Ostsee Catering Events sorgen für das leibliche Wohl und tragen zum entspannten Tagesausklang bei.