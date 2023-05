Lensahn: Neue Drohne und Mehrzweckfahrzeug für die Technische Einsatzleitung

Von: Hans-Jörg Meckes

Die neue Drohne der Technischen Einsatzleitung in Lensahn kann bis zu 55 Minuten ununterbrochen in der Luft fliegen. © Hans-Jörg Meckes

Die Technische Einsatzleitung in Lensahn hat eine neue Drohne und ein Mehrzweckfahrzeug erhalten. Die geben neue Möglichkeiten bei Einsätzen.

Lensahn – Im Rahmen der Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Lensahn hat Landrat Reinhard Sager der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Kreises Ostholstein auch eine neue Einsatz-Drohne sowie ein neues Fahrzeug für schwieriges Gelände übergeben. Damit stehen der TEL neue Möglichkeiten für ihre zukünftigen Einsätze offen.

Die Drohne kann sowohl im Einsatzfall als auch zur überörtlichen Unterstützung eingesetzt werden. Das Gerät kommt vom chinesischen Hersteller DJI und hat mit dem Zubehör an Fernbedienung, Ersatzakkus und Transportkoffer 53.000 Euro gekostet

Auf dem integrierten Bildschirm der Fernbedienung liefert die Kamera der Drohne Wärmebilder. So können Personen ausfindig gemacht werden. © Hans-Jörg Meckes

.„Mit dem großen Akku kann das Gerät bis zu 55 Minuten lang ununterbrochen in der Luft fliegen“, sagt Matthias Hamann, Leiter der Drohnengruppe bei der TEL. Es lasse sich sogar ein Greifarm daran anbringen, sodass die Drohne eine Maximallast von 2,7 Kilogramm von einem Ort zum anderen transportieren kann. Unten verfügt der unbemannte Flugkörper über einen Suchscheinwerfer sowie eine Kamera mit Zoomobjektiv und Wärmebildfunktion, ergänzt Jan Erik Grapengeter von der Drohnengruppe. „Damit können wir auf der Fernbedienung ein Infrarotbild sehen und zum Beispiel Personen ausfindig machen.“ Der dosenförmige Körper oben auf der Drohne ist ein Radar, sodass der Pilot das Gerät in unübersichtlichen Gegenden navigieren kann. Sogar ein Lautsprecher könne an einem der Aufnahmegimbals angebracht werden, um Durchsagen bei einer Katastrophensituation zu machen, informiert Grapengeter. Maximal könne die Drohne vom Piloten über eine Entfernung von 15 Kilometern gesteuert werden. Im schnellsten Flugmodus fliege sie bis zu 80 Meter pro Sekunde. Mit einem Laserentfernungsmesser könne auf eine Distanz von 1200 Metern die Entfernung bestimmt werden.

„Das Spektrum für die Einsätze ist mit der Drohne nahezu unendlich“, betont Grapengeter. Besonders bei Erkundungen von Großschadenslagen sowie von schwer zugänglichen Bereichen sei das Gerät sehr gut geeignet.

Ein neues Fahrzeug für schwieriges Gelände

Ebenso freut sich die FTZ über ihr neues Fahrzeug. Das sogenannte Utility Task Vehicle (UTV) kommt von der Firma Polaris und ist ein Mehrzweckfahrzeug für ein Gelände, auf dem handelsübliche Einsatzfahrzeuge an ihre Grenzen kommen. Das UTV verfügt über einen Benzinmotor mit 40 Kilowatt und 567 cm3 Hubraum bei angepasstem Allradantrieb. In Wäldern oder am Strand spiele der Polaris Ranger durch seine Beweglichkeit seinen Vorteil aus. Mit seiner besonderen Vorderachse und der Einzelaufhängung der Hinterräder mit einem Federweg über 23 Zentimetern soll er keine Probleme beim Überwinden von Hindernissen bekommen, heißt es von der TEL. Mit dem UTV könne die TEL immer dann ein Gelände schnell erkunden oder auf Personensuche gehen, wenn kein Drohneneinsatz möglich sei. Die Fahrerkabine besteht aus einem geschlossenen Überrollkäfig und integrierter Heizung, sodass ein Schadensgebiet nach jeder Unwetterlage erkundet werden kann. Mit einer Zuladung der Pritsche von 226 Kilogramm und einer Anhängelast von 560 Kilogramm sei auch die Versorgung von abgeschnittenen Wohneinheiten möglich.

Das Utility Task Vehicle (UTV) ist ein Mehrzweckfahrzeug für ein Gelände, auf dem handelsübliche Einsatzfahrzeuge an ihre Grenzen kommen. © Hans-Jörg Meckes

Einsatzszenarien für das UTV sind vor allem Erkundungsfahrten bei Großschadenslagen in Waldgebieten oder bei Sturm, Aufklärungsfahrten bei Hochwasser oder Waldbrandgefahr, Lotsendienste, Kurierfahrten, Personensuche, First Responder oder der Verletztentransport.

Das Fahrzeug kann eigenständig auf der Straße fahren. Für entfernte Einsatzorte kann das UTV auf einem Anhänger verladen und am Einsatzort individuell genutzt werden.

Das UTV hat rund 30.000 Euro gekostet. Es wurde von der Firma Ralf Schwerin aus Oldenburg geliefert.

„Die beiden Geräte erhöhen die Einsatzfähigkeit der TEL immens und werden uns sicher in Zukunft gute Dienste bei Feuerwehr- und Katastrophenschutzeinsätzen leisten können. Sie sind damit eine wichtige Ergänzung der TEL und ihrer Einsatzmöglichkeiten und -fähigkeiten“, ist sich Reinhard Sager sicher.