Landrat Timo Gaarz im Interview: „Ich setze auf Transparenz“

Von: Hans-Jörg Meckes

Der Heiligenhafener Timo Gaarz ist seit 3. Juli Landrat des Kreises Ostholstein. Sein Arbeitsplatz befindet sich in der Kreisverwaltung in Eutin. © Hans-Jörg Meckes

Die erste Arbeitswoche als Chef der Kreisverwaltung in Eutin hat Ostholsteins Landrat Timo Gaarz (CDU) schon hinter sich gebracht. Im Interview spricht der 45-Jährige über sein neues Arbeitsumfeld, den Vorteil, wenn man Strukturen schon kennt und über das Phänomen Rechtsextremismus.

Eutin – Herr Gaarz, Sie sind am 3. Juli Ihr Amt als Landrat von Ostholstein angetreten. Wie fühlen Sie sich nach den ersten Tagen?

Ich fühle mich sehr gut, es ist sehr facettenreich, ich habe viele Termine. Aber genau das macht diese Aufgabe so spannend. Es war mir gleich wichtig, mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, und daher habe ich am ersten Arbeitstag gleich eine Personalversammlung mit circa 200 Kollegen im Kreishaus durchgeführt. Des Weiteren wurde die technische Einrichtung meiner Geräte vorgenommen. Es gab Bescheidübergaben, Termine und Gremienarbeit.

Sie hatten vorher als Finanzbeamter in Oldenburg gearbeitet. Haben Sie als Landrat in Eutin jetzt erheblich weniger Zeit für Ihre Familie?

Der Tag ist länger geworden, die letzten Tage war ich nie vor 21 Uhr zu Hause. Das ist aber schon im Vorwege mit meiner Frau und meiner Tochter besprochen worden. Meine Tochter kann das mit ihren zwölf Jahren aber schon ganz anders einschätzen, als wenn sie noch jünger wäre. Sie ist auch ein bisschen stolz auf mich, und ich habe volle Rückendeckung. Aber dennoch werde ich mir immer Zeit für die Familie nehmen. Sonntags stehen keine Termine an, und da versuche ich, mir diesen Freiraum als Familientag zu schaffen. Es wird nicht immer funktionieren, aber das gehört eben zu diesem Amt dazu.

Ihr Arbeitsweg hat sich etwas verlängert, werden Sie weiterhin in Heiligenhafen wohnen?

Natürlich, Heiligenhafen ist meine Herzensstadt. Eutin ist auch sehr schön, aber ich bin Heiligenhafener und bleibe hier, da sind meine Wurzeln, da fühle ich mich wohl.

Sie haben seit 2013 bereits viel Erfahrung als stellvertretender Landrat sammeln können. Kann Sie jetzt noch etwas überraschen?

Jeder Tag ist neu, das war selbst bei Herrn Sager nach 22 Jahren so, wenn man an Corona und die Flüchtlingskrise denkt. Von heute auf morgen kann immer etwas passieren. Ich sehe tatsächlich den Vorteil durch die zehnjährige Vertretertätigkeit, dass man die Strukturen im Kreis besser einschätzen kann und dass man viele Akteure kennt. Da kann ich es mir tatsächlich deutlich schwerer vorstellen, wenn man von außen kommt. Das Arbeitspensum als Vertreter ist aber deutlich geringer im Tagesgeschäft, es konzentriert sich eher auf den repräsentativen Teil oder darauf, allgemeine Dinge im Verwaltungsbereich zu unterzeichnen. Anders kann es im Ehrenamt auch nicht sein. Organisationsentscheidungen sind daher im Ehrenamt nicht gegeben.

Wie behalten Sie als Chef von über 700 Mitarbeitern vom Straßen- und Radwegebau über den Katastrophenschutz bis hin zur Lebensmittelüberwachung den Überblick?

Es ist mir ganz wichtig, dass ich nicht nur mit den Vorgesetzten spreche, sondern auch mit den weiteren Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen, um mal einen O-Ton zu hören, wie die Stimmung ist und welche Arbeitsbelastungen anfallen. Ich setze auf viel Transparenz mit dem Personalrat und mit dem Kreistag. Auch Fehler passieren in einer Verwaltung, denn wir sind alles nur Menschen. Mir ist nur wichtig, dass ich darüber informiert werde. Darauf lege ich viel Wert.

Welche Themen werden den Kreis Ostholstein in der kommenden Zeit beschäftigen?

Es sind die bekannten Themen, die ich hier nennen möchte. Es ist die Herausforderung der Festen Fehmarnbeltquerung, es ist die 380-kV-Leitung, es ist momentan natürlich auch die Diskussion über den Nationalpark Ostsee. Viele Kommunalparlamente haben sich jetzt positioniert und sich gegen den Nationalpark Ostsee ausgesprochen. Ich sehe mich besonders als verbindende Klammer, um dieses Thema auch auf Landesebene prominent zu vertreten. Das erwarten auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von mir. Dafür ist eine enge Abstimmung ebenso wichtig, und die gibt es. Schon jetzt kann ich daher die Zusammenarbeit nur loben. Das Thema treibt die Menschen um. Ich bin auch Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, und das ist eine untere Landesbehörde – insoweit muss ich mich auch mit dem Nationalpark fachlich auseinandersetzen.

Das Thema Personalgewinnung und -bindung ist für die Kreisverwaltung und für mich als Verwaltungschef von ganz großer Bedeutung, wenn ich den demografischen Wandel auch innerhalb der Kreisverwaltung auswerte. Es ist jetzt ein Umsteuern noch wichtiger, insofern möchte ich, dass der Ausbildungsbereich in Ostholstein deutlich gestärkt wird. Der Fachkräftemangel ist momentan unsere größte Herausforderung.

Ostholsteins Landrat Timo Gaarz und Pressesprecherin Annika Sommerfeld in der Kreisverwaltung in Eutin. © Hans-Jörg Meckes

Als Landrat setzten Sie die Beschlüsse vom Kreistag um. In der letzten Wahlperiode haben Sie als CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag selbst mitbestimmt. Inwiefern können Sie als Landrat jetzt noch eigene Akzente setzen?

Als Landrat können und müssen Sie immer Akzente und Impulse neben der Selbstverwaltung setzen, denn die Selbstverwaltung ist nicht für alle Verwaltungsbereiche zuständig und erwartet zudem ein Handeln des Landrates. Das ist zum Beispiel in den Bereichen der unteren Landesbehörden so, wie zum Beispiel dem Katastrophenschutz oder bei der Verwaltungsgliederung. Aber natürlich gehört dazu auch das Netzwerken in die Landesregierung hinein oder bei der Wirtschaftsförderung. Es ist zudem meine Aufgabe, die Selbstverwaltung zu beraten und auf Probleme im Kreis hinzuweisen und Lösungsalternativen zu erarbeiten. Daher ist mir ein partnerschaftlicher Umgang – allein aus meiner eigenen langjährigen Erfahrung heraus – mit dem Kreistag sehr wichtig. Ich setze auf Transparenz in der Verwaltung und mit dem Kreistag. Wenn zum Beispiel der politische Beschluss gefasst wird, dass der Kreistag sich für oder gegen eine Sache ausspricht, dann kann ich auch damit Akzente setzen, dass ich gegenüber der Landesregierung oder gegenüber anderen Institutionen entsprechend auftreten kann, um diesen Beschluss öffentlich prominent zu platzieren und umzusetzen.

In den letzten Wochen fand das Thema Landrat in den Medien bundesweit große Beachtung, als im Landkreis Sonneberg in Thüringen mit dem AfD-Politiker Robert Sesselmann zum ersten Mal ein Kandidat einer rechtsextremen Partei zum Landrat gewählt wurde. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?

Man bekommt momentan insgesamt die Stimmung in Deutschland durch die Umfragen mit, dass die AfD einen großen Zuspruch bekommt. Ich glaube, dass es ein Stück weit Unzufriedenheit ist, dass manchmal staatliches Handeln nicht mehr für alle Menschen erkennbar ist. Es wird mit einfachen Sprüchen gefischt, und einige finden sich da aus der Wut heraus wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Wählerinnen und Wähler oder Sympathisanten der AfD alles gut finden, was die AfD verspricht. Ich hoffe tatsächlich, dass es nur ein Protest ist. Es ist die Aufgabe der demokratischen Parteien, sich der Sache anzunehmen und klare Positionen zu vertreten.

Auch ein AfD-Landrat ist an die Beschlüsse des Kreistages gebunden und kann von ihm abgewählt werden. Inwiefern kann ein Landrat seine Macht missbrauchen?

Das ist auch immer die Stunde des Kreistages, den Landrat zu kontrollieren. Es ist seine Aufgabe, zu kontrollieren, dass der Landrat Recht und Gesetz umsetzt. Darüber kann sich auch kein Landrat, der der AfD angehört, hinwegsetzen.

In Thüringen werden die Landräte von den Bürgern direkt gewählt. In Schleswig-Holstein war das von 1998 bis 2009 auch so. Seitdem werden die Landräte hier wieder von den Kreistagsmitgliedern gewählt. Wie beeinflusst eine Direktwahl der Bürger die Chancen von Kandidaten, die von politischen Extremen kommen?

Die Direktwahl ist natürlich einmal das klassische demokratische Instrument der Meinungsäußerung, was ich gut finde. Eine Direktwahl kann aber auch dazu führen, dass sich im Wahlergebnis eine Momentabnahme des Stimmungsbildes widerspiegelt. Ich glaube, das ist in Thüringen der Fall, dass ein Kandidat der AfD so viel Zuspruch erhält.

Sie möchten die Kreisverwaltung nach außen hin sichtbarer machen und planen neue Auftritte in den sozialen Medien von Facebook und Instagram. Wer kümmert sich darum?

Es wird eine Umstrukturierung ohne mehr Personal geben. Es firmiert alles unter dem Büro des Landrates. Wir sind in modernen Zeiten und müssen uns auch diesen modernen Medien stellen. Wir können so mehr über unsere Arbeit berichten, und das ist mir schon wichtig, dass der Kreis da viel stärker vertreten wird.

Das Interview führte Hans-Jörg Meckes.