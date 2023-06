Kreistag Ostholstein: Burkhard Klinke will kürzertreten

Von: Andreas Höppner

Burkhard Klinke und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack bei der Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Medaille. © Archiv

Nach 20 Jahren als SPD-Fraktionsvorsitzender will Burkhard Klinke im Kreistag kürzertreten. In der kommenden Wahlperiode wird er nur noch einfacher Abgeordneter sein.

Ostholstein – Bevor sich der ostholsteinische Kreistag in seiner konstituierenden Sitzung am 20. Juni (Dienstag) neu formiert, ist es für den langjährigen SPD-Fraktionsvorsitzenden Burkhard Klinke an der Zeit und ein persönliches Anliegen, noch einmal zurückzuschauen. Ein Rückblick auf 20 Jahre Fraktionsvorsitz, in denen ihn „fünf Kreispräsidenten und ein Landrat politisch begleitet“ haben. In der kommenden Wahlperiode wird er nur noch einfacher Abgeordneter sein.

Gerne erinnere er sich noch an seine „Jungfernrede zum bildungspolitisch hochbrisanten Thema Gesamtschule Pansdorf“ im Rahmen der konstituierenden Sitzung am 15. April 2003. Die CDU habe damals mit ihrer neuen absoluten Mehrheit die Gesamtschule „beerdigen“ und auflösen wollen, doch die Gesamtschule sei mit Unterstützung der CDU/SPD-Landesregierung dennoch gebaut worden. „Für die SPD-Fraktion war es der größte schulpolitische Erfolg im Kreis“, so Klinke. Zudem habe die CDU nach der Kommunalwahl 2003 mit ihrer absoluten Mehrheit „viele soziale Einschnitte vorgenommen“, darunter die Auflösung der Kinderkommission, Streichung der Pflegeberatungsstelle und der jugendpolitischen Projekte sowie die Privatisierung der Ostholstein-Kliniken.

Nach dem rot-grünen Bündnis im Kreistag habe man 2003 sehr schnell in die Oppositionsrolle gefunden, „konstruktive politische Sacharbeit geleistet und immer wieder versucht, die Mehrheitsfraktion mit unseren Anträgen zu überzeugen“. Weitere Schwerpunkte in den vier Wahlperioden seien unter anderem die Umstrukturierung des Zweckverbandes Ostholstein oder die Streichung der Elternbeiträge zur Schülerbeförderung gewesen.

Erfolg mit SPD-Basisantrag zur Schülerbeförderung

Die Beharrlichkeit in Sachen Schülerbeförderung zahlte sich laut Klinke aus: „Nach vielen Wahlperioden hatte die SPD-Fraktion endlich Erfolg mit ihrem Basisantrag zur gebührenfreien Fahrt für Schüler bis Klasse 10.“ Die kostenfreien Fahrten ab Klasse 11 für Schüler, Berufsschüler und Azubis seien leider immer wieder abgelehnt worden, bedauert der Sozialdemokrat, der im Herbst 2022 für seine Verdienste um die Kommunalpolitik mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille ausgezeichnet wurde.

Und er wird weiter Kommunalpolitik an herausgehobener Stelle machen. Nicht mehr als Fraktionsvorsitzender. Das übernimmt Thomas Garken. Dennoch heißt es für Burkhard Klinke: „Für die SPD Politik zu machen, bedeutet für mich nie unter 100 Prozent Einsatz. Darauf können sich alle verlasen. Meine Akkus sind geladen.“