Kreis will Frauenanteil in der Kommunalpolitik erhöhen

Von: Nicola Krüger

Teilen

Gleichstellungsbeauftragte Anna-Theresa Boos und Timo Gaarz begrüßen die Teilnahme an dem bundesweiten Projekt „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik!“. © Kreis Ostholstein

Der Kreis Ostholstein will den Frauenanteil in der Kommunalpolitik erhöhen. Dazu nimmt er jetzt am „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik!“ teil.

Ostholstein – Bundesweit sind Frauen in der Kommunalpolitik immer noch deutlich unterrepräsentiert, nur etwa 28 Prozent sind weiblich. Der Kreis Ostholstein will dies ändern und den Frauenanteil nachhaltig erhöhen, indem er am „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik!“ teilnimmt. In den nächsten anderthalb Jahren werden in Zusammenarbeit mit dem Projektteam Förder- und Vernetzungsaktivitäten umgesetzt. Das überparteiliche und überregionale Mentoring-Programm, Beratungsformate und Vernetzungstreffen werden angeboten.

Das Projekt „Aktionsprogramm Kommune – Mehr Frauen in die Politik“ wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert und von der EAF Berlin in Kooperation mit dem Deutschen Verein LandFrauenverband (dlv) umgesetzt.

Zehn Modellregionen nehmen ihre Arbeit auf

Eine unabhängige und fachkundige Jury hat unter dem Vorsitz des BMFSFJ bereits die zehn Regionen für den zweiten Durchgang des Programms ausgewählt. Der Kreis Ostholstein ist einer der zehn Modellregionen und nimmt ab Juni offiziell seine Arbeit auf.

Die Koordinierung und Durchführung des Programms übernimmt Anna-Theresa Boos, die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Ostholstein. Die Partnerregionen bilden bis zum Beginn der nächsten Runde im Juni Steuerungsgruppen, um einen regionalen Aktionsfahrplan zu erarbeiten und die Aktivitäten vor Ort zu koordinieren.

„Die Auszeichnung als Modellregion freut uns sehr, zeigt es doch, welch engagierte Menschen sich hier vor Ort für die Region und Politik einsetzen. Ich unterstütze dieses Projekt von Herzen“, erklärte der stellvertretende Landrat Timo Gaarz. „Mit der Teilnahme am ‚Aktionsprogramm Kommune‘ erhoffen wir uns, Empowerment für unseren schönen Kreis zu erwirken, zu motivieren, Strukturen weiter zu verbessern und gemeinsam darauf zu schauen, woran es hapert, wenn es um politische Beteiligung geht. Besonders freuen wir uns über den überregionalen Austausch durch das Programm“, freut sich Anna-Theresa Boos, die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Ostholstein, auf das Projekt.

Frauenanteil im Kreistag Ostholstein beträgt 28 Prozent

Frauen sind in den kommunalen Vertretungen immer noch deutlich unterrepräsentiert. Bei den Landrätinnen beträgt der Anteil nur 9,5 Prozent, und nur jedes zehnte Rathaus wird von einer Bürgermeisterin geführt. Im Kreis Ostholstein beträgt der Frauenanteil im Kreistag 28 Prozent, in den Städte- und Gemeinderäten sind Frauen mit neun bis 46 Prozent vertreten.