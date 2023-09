Kreis Ostholstein lässt Kinder nicht nach Vietnam abschieben

Von: Hans-Jörg Meckes

Timo Gaarz (CDU) ist Landrat des Kreises Ostholstein. © Hans-Jörg Meckes

Im Fall von vier vietnamesischen Kindern hat Ostholsteins Landrat Timo Gaarz eine Einzelfallentscheidung getroffen. Wie es jetzt weitergeht, liegt am Familiengericht.

Eutin – Eine mögliche Abschiebung von vier vietnamesischen Kindern in Ostholstein sorgt derzeit für bundesweite Medienberichte. Ostholsteins Landrat Timo Gaarz (CDU) hat am Mittwoch dazu die Einzelfallentscheidung getroffen, dass der Kreis keine aktive Rückführung der Kinder nach Vietnam verfolgt.

Was war passiert? Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Vater der vier Kinder in deren Beisein in einem Imbiss in Bad Schwartau seine Ehefrau getötet und kam ins Gefängnis. Seitdem leben die Kinder bei drei Pflegefamilien in Ratekau. Das Problem ist jedoch, dass das Aufenthaltsrecht der Kinder mit der Mutter verbunden ist, weshalb der Kreis Ostholstein zunächst eine Abschiebung angeordnet hatte. Die Kinder wären dann zum Bruder des Vaters nach Vietnam gekommen.

Im Kreis machte sich daraufhin große Aufregung breit. Die Pflegefamilien, bei denen die Kinder jetzt in Ratekau wohnen, starteten eine Online-Petition an Gaarz, in der sie ihn dazu aufforderten, die Kinder nicht abzuschieben.

Entscheidung liegt nun bei Familiengericht

Gaarz hat am Mittwoch reagiert und die Einzelfallentscheidung getroffen, dass der Kreis die Kinder nicht aktiv nach Vietnam abschieben wird. Das weitere Verfahren sei nun abhängig von der Entscheidung des Familiengerichts, Gaarz über seine Pressesprecherin Annika Sommerfeld mitteilen.

„Ich habe heute, wie angekündigt, ein Gespräch mit den Pflegefamilien der vier vietnamesischen Kinder geführt. Ganz bewusst habe ich diesen Termin abgewartet, um mich mit den Pflegeeltern in der Sache auszutauschen und die rechtlichen Rahmenbedingungen des Kreises Ostholstein darzustellen“, äußerte Gaarz. Auch die Teilnahme der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein habe er bewusst zugelassen. „Ich habe in diesem Gespräch nochmals deutlich gemacht, dass ich für Transparenz bei Entscheidungen in Verwaltungsverfahren stehe“, betonte der Landrat.

Gaarz sagte, dass seine Kreisverwaltung die Sach- und Rechtslage dieses komplexen und emotionsgeladenen Sachverhalts „vollumfänglich richtig eingeordnet und geprüft“ habe. Deshalb stelle er sich vor die Kollegen, die in diesem Sachverhalt als zuständige Behörden beteiligt waren. „Sie haben alle relevanten Belange des Kindeswohls, des Familienrechts und des Aufenthaltsrechts intensiv und regelmäßig geprüft und abgewogen“, äußerte der Landrat.

„Dennoch war bekannt, dass ich mir eine Einzelfallentscheidung als Landrat vorbehalte und das heutige Gespräch mit den Pflegefamilien abwarte.“ Nach seiner Einschätzung klaffe die Sach- und Rechtslage und die Realität der Kinder auseinander. „Aus meiner Sicht ist dieser besondere Einzelfall in seiner Ausgestaltung und durch die persönliche Familientragödie nicht einwandfrei einzuordnen“, so Gaarz weiter. Aus diesem Grunde habe er am Mittwoch eine Einzelfallentscheidung getroffen, und zwar, dass keine aktive Rückführung nach Vietnam durch den Kreis Ostholstein erfolgen wird. Das habe er den Pflegefamilien am Mittwoch persönlich mitgeteilt.

Gaarz ist erschrocken von Anfeindungen

„Ich bin erschrocken über die persönlichen Anfeindungen gegenüber mir und der Verwaltung“, sagte Gaarz – besonders vor dem Hintergrund, dass er sich in dieses Verfahren bewusst eingebracht und bereits im Vorwege kommuniziert habe, dass er sich nach dem Gespräch eine Einzelfallentscheidung vorbehalte und treffen werde.