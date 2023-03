Jugendberufsagentur Ostholstein geht online

Von: Lars Braesch

Teilen

Am Montag wurde die Kooperationsvereinbarung für die Jugenberufsagentur Ostholstein offiziell unterzeichnet. © Jobcenter Ostholstein

Die Jugendberufsagentur Ostholstein geht heute online. An zentraler Stelle gibt es Informationen und Beratungsangebote.

Am Montag wurde Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Hauptzielgruppe sind alle jungen Menschen unter 25 Jahren.

Fragen können per Kontaktformular geschickt werden.

Ostholstein – Heute geht die Jugendberufsagentur Ostholstein unter jba-ostholstein.de online. Mit dem neuen Onlineangebot bündeln der Kreis Ostholstein, die Agentur für Arbeit Lübeck, das Jobcenter Ostholstein, die Beruflichen Schulen und das Schulamt des Kreises ihre Angebote. „Somit wird der Zugang zu Informationen und Beratungsangeboten an zentraler Stelle für Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Lehrer sowie Arbeitgeber so einfach wie möglich gemacht“, heißt es in einer Pressenotiz des Jobcenters Ostholstein.

Am Montag unterzeichneten die Partner eine entsprechende Kooperationsvereinbarung und stellten die Homepage als zentrales Medium vor.

Jugendberufsagentur hilft nicht nur bei der beruflichen Orientierung

Hauptzielgruppe der Jugendberufsagentur seien alle jungen Menschen unter 25 Jahren, die beim Übergang von der Schule ins Berufsleben Unterstützung bei der Berufswahl und der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bräuchten. Die Jugendberufsagentur helfe nicht nur bei der beruflichen Orientierung, sondern auch bei Schulthemen, beim Abbruch der Ausbildung oder bei persönlichen Problemen.

Neben vielen Informationen rund um „Schule – Ausbildung – Job – andere Sorgen“ sind die Ansprechpartner der Jugendberufsagentur von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. Ferner gibt es ein Kontaktformular, in dem die Fragen jederzeit online an die Jugendberufsagentur geschickt werden können.

Übergang von Schule ins Berufsleben: Zentrales Informations- und Beratungsangebot

„Wir freuen uns, dass wir mit der Jugendberufsagentur jetzt ein zentrales Informations- und Beratungsangebot aller Partnerinnen und Partner am Übergang von Schule ins Berufsleben haben. Es kann überall und jederzeit genutzt werden. Wir wollen, dass keine Jugendliche und kein Jugendlicher verloren geht. Alle müssen eine faire Chance auf Ausbildung und Arbeit haben“, betonen die Kooperationspartner der Jugendberufsagentur Ostholstein