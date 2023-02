Heringsdorf: Feuer an Holzscheune

Von: Hans-Jörg Meckes

Den Brand an der Fassade der Holzscheune konnten die Kameraden schnell löschen. © Hans-Jörg Meckes

Glück im Unglück hatten die Besitzer einer Holzscheune heute Nachmittag in Heringsdorf, als plötzlich die Fassade in Brand geriet. Die Feuerwehr war sofort zur Stelle und verhinderte Schlimmeres.

Heringsdorf – Glück im Unglück hatten die Besitzer eines Hofes in der Lübschen Straße in Heringsdorf am heutigen Sonntagnachmittag, als plötzlich die Fassade ihrer Holzscheune brannte. Die Feuerwehren waren sofort zur Stelle.

Die Besitzer nahmen den Brand nach Kreissägearbeiten schnell wahr und alarmierten gegen 15.32 Uhr sofort die Feuerwehr. Nur circa vier Minuten später trafen die Kameraden der Feuerwehr Heringsdorf und Fargemiel ein. Auch die Wehren von Oldenburg, Göhl und Neukirchen kamen mit Löschfahrzeugen hinzu.

„Wir haben sofort mit den Löscharbeiten begonnen, der Einsatz hat etwa 20 Minuten gedauert“, erklärte Heringsdorfs Wehrführer Dennis Hopp. Die Besitzer des Hofes hatten Glück, dass der Brand so schnell gelöscht werden konnte, sonst hätte schnell die ganze Scheune abbrennen können, so der Wehrführer weiter. Hopp sprach von einem kleinen Sachschaden, der entstanden sei. Vor Ort waren bei dem Brand auch der Rettungsdienst sowie die Polizei.