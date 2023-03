Grömitz: Zwei Männer überfallen Kneipe mit Machete

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Die Polizei eilte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zu einer Kneipe in Grömitz, auf die ein Überfall mit einer Machete stattfand (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag haben zwei Täter eine Kneipe in Grömitz mit einer Machete überfallen. Einer der Männer konnte unerkannt fliehen, die Polizei sucht Zeugen.

Grömitz – In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (11. auf 12. März) kam es in einer Kneipe in der Wicheldorfstraße in Grömitz zu einem Raubüberfall mit einer Machete. Die Gäste haben einen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein weiterer Täter sei unerkannt geflüchtet, teilt die Polizei mit.

Ein 20-jähriger mit einem Tuch maskierter Ostholsteiner hatte mit einer Machete gegen 2.40 Uhr morgens die Gaststätte betreten. Er durchquerte zielstrebig den Schankraum und trat hinter den Tresen, wo er die Machete aus der Hand legte, um die Kasse zu öffnen. Mehrere Gäste gingen auf ihn zu, es entstand ein kurzes Gerangel, an dessen Ende der Täter überwältigt werden konnte. Zwei der couragierten Bürger verletzten sich dabei leicht, heißt es von der Polizei. Als die Beamten der Polizeistation Grömitz eintrafen, lag der Täter am Boden und wurde festgenommen.

Zweiter Täter trug Malerschutzanzug und goldene Turnschuhe

Der zweite Täter befand sich während des Überfalls vor dem Eingang der Kneipe. Er wurde als 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß beschrieben und soll laut Polizeiangaben einen weißen Malerschutzanzug sowie goldene Turnschuhe getragen haben. Er flüchtete unerkannt.

Die Polizei brachte seinen Komplizen nach Lübeck ins Zentralgewahrsam. Dort bestätigte ein Drogenschnelltest, dass er Betäubungsmittel genommen hat. Nach der Blutprobe wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erlassen hat.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sich telefonisch unter 045616150 zu melden.