Feuer in Doppelhaushälfte in Göhl

Von: Arne Jappe

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Großfeuer in Göhl im Kreis Ostholstein. Die Feuerwehr konnte den Bewohner und eine Katze aus den Flammen retten. © Arne Jappe (arj)

Großeinsatz am heutigen Dienstagnachmittag in Göhl im Kreis Ostholstein. Die Feuerwehr konnte gerade noch einen Mann aus seinem brennenden Haus retten und ins Freie bringen. Auch eine Katze wurde gerettet.

Göhl – Großfeuer am heutigen Dienstagnachmittag in der Edisonstraße in Göhl. In einer Doppelhaushälfte kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer im Erdgeschoss. Die Feuerwehr konnte den Bewohner und seine Katze aus den Flammen retten. Kurze Zeit später brannte es im Dachgeschoss des Hauses so stark, dass beide Doppelhaushälften nicht mehr bewohnbar sind.

Flammen schlagen aus dem Fenster

„Wir haben sofort mit der Brandbekämpfung begonnen“, erklärt Einsatzleiter Tino Rademann von der Feuerwehr Göhl. In den brennenden Wohnräumen konnten die Einsatzkräfte den Bewohner und eine Katze gerade noch retten. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst versorgt und erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Unterdessen bekämpften gleich mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz das Feuer. Doch auch der massive Einsatz an Wasser konnte nicht verhindern, dass sich das Feuer bereits in den Dachstuhl ausgebreitet hatte.

Immer mehr Rauch zog aus dem Dach nach außen. „Wir haben eine NINA-Warnung herausgegeben, da die Rauchentwicklung sehr stark war und wir uns hier mitten im Ortskern befinden“, sagte Pressesprecher Heino Lafrenz von der Feuerwehr. Unterdessen ließ Einsatzleiter Tino Rademann weitere Einsatzkräfte alarmieren. Die Wehren aus Oldenburg, Heringsdorf, Neukirchen, Fargemiel und Heiligenhafen kamen zur Unterstützung an den Einsatzort. Unterdessen öffneten die Einsatzkräfte auf der Drehleiter die Dachhaut. „Das Dach bestand aus Eternitplatten, sodass die Brandbekämpfung sich als schwierig gestaltete“, erklärte Hein Lafrenz.

Feuerwehr geht von Asbestgefahr aus

Die Doppelhaushälfte soll aus dem Jahr 1960 gewesen sein. „Wir gehen davon aus, dass hier noch Asbest verbaut ist und eine Gefahr in sich birgt“, sagte Lafrenz. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung große Teile vom Dach öffnen, um an die Glutnester zu kommen. Das Feuer konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden, letzte Glutnester wurden gelöscht. „Ein Großteil der Zeit wird nun sein, die Wohnung von dem verbrannten Inventar zu befreien“, erklärte Tino Rademann. Immer wieder beförderten die Einsatzkräfte große Mengen an Inventar aus dem Gebäude, eine kräftezehrende Aufgabe bei Temperaturen um null Grad.

Wie es zu dem Feuer in der Doppelhaushälfte kam, bleibt unklar. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen noch während des Einsatzes aufgenommen. 110 Einsatzkräfte waren zu Spitzenzeiten bei dem Feuer in Göhl im Einsatz. Die NINA-Warnung wurde schon nach etwa 1,5 Stunden wieder aufgehoben. Die Ortsdurchfahrt wurde während des Einsatzes komplett gesperrt.