Göhl: Auto kracht bei Plügge in Hauswand

Von: Arne Jappe

Drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Frau auf der Rückbank musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. © Arne Jappe

Im Göhler Ortsteil Plügge ist am Sonntagnachmittag ein Auto in eine Hauswand gekracht. Es gab zwei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten.

Göhl – Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 59 bei Plügge in der Gemeinde Göhl. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein weißer Mazda aus dem Kreis Ostholstein von der Fahrbahn ab, krachte mit der Beifahrerseite frontal gegen eine Hauswand und wurde dann durch einen Baum und einen Gartenzaun gestoppt. Ein Insasse wurde leicht verletzt, eine männliche und weibliche Person kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auto war völlig demoliert

Am Unfallort zeigten Trümmerteile den Weg zum völlig zerstörten Auto. Das grüne Ortsschild wurde völlig zerstört und lag auf dem Boden. In der Hauswand sieht man anhand der deutlichen Spuren den Aufprall vom Auto. Nur wenige Meter weiter stand der weiße Mazda völlig demoliert mit der Fahrerseite an einem Zaun und einem Baum. Der Vorderreifen auf der Beifahrerseite lag davor, alle Airbags hatten ausgelöst.

Ersthelfer meldeten den Unfall auf der Landesstraße bei Plügge. Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde durch die Leitstelle in Bad Oldesloe alarmiert. „Drei Personen waren im Fahrzeug, eine Frau auf der Rückbank war eingeklemmt“, sagte Einsatzleiter Frank Seehase von der Feuerwehr. Sofort leiteten die Einsatzkräfte in Absprache mit dem Notarzt die Rettung der Frau ein. Die beiden Männer auf den Vordersitzen konnten so aus ihrem Fahrzeug befreit werden. „Nach Absprache mit dem Rettungsdienst wurde die eingeklemmte Frau schnellstmöglich aus dem Fahrzeug befreit“, erklärte Seehase weiter.

Für einen der Insassen ging der Unfall glimpflich aus. Er erlitt leichte Verletzungen. Anders sah es bei der eingeklemmten Frau auf dem Rücksitz und einem Mann auf den Vordersitzen aus. Beide wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 12 in ein Krankenhaus geflogen. Drei Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 12 und der First Responder der DRK-Bereitschaft Göhl waren vor Ort.

Mazda kam aus Richtung Oldenburg

Wieso es zu dem schweren Unfall bei Plügge kam, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mazda aus Richtung Oldenburg, kam dann von der Straße ab und krachte in die Hauswand. Ob ein medizinischer Notfall bei dem älteren Fahrer vorlag, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Landesstraße blieb für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Göhl und Oldenburg waren mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.