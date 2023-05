Oldenburg: Frau wurde auf offener Straße getötet

Die Polizei ermittelt in Oldenburg, nachdem eine Frau auf offener Straße getötet wurde. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In Oldenburg ist am gestrigen Freitagabend eine Frau auf offener Straße getötet worden. Als mutmaßlicher Täter verdächtigt die Polizei einen 73-jährigen Mann, der sich danach selbst umgebracht haben soll.

In Oldenburg ist am gestrigen Freitagabend im südlichen Stadtgebiet eine Frau auf offener Straße getötet worden. Das teilt die Polizeidirektion Lübeck mit. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich laut Polizei um einen 73-jährigen Oldenburger handeln, der danach in ein nahegelegenes Doppelhaus flüchtete.

Die Polizei verschaffte sich am heutigen frühen Morgen gegen 1.20 Uhr Zutritt zu der Doppelhaushälfte und fand in einem Zimmer einen toten Mann vor. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um einen 73-jährigen Oldenburger handelt, der sich nach seiner Tat selbst tötete.

Zu den näheren Umständen macht die Polizei derzeit noch keine Angaben. Die Lübecker Staatsanwaltschaft, die Mordkommission und die Spurensicherung haben die Ermittlungen übernommen. Auch die Rechtsmedizin aus Lübeck sei im Einsatz. Seitens der Polizeidirektion wurde eine Besondere Aufbau-Organisation (BAO) aufgerufen. Neben dem Führungsstab waren zahlreiche Beamte des Einzeldienstes und der Kriminalpolizei im Einsatz. Auch das Spezial-Einsatzkommando Schleswig-Holstein, die Verhandlungsgruppe und Diensthunde waren vor Ort.