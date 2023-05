Garken wird Chef der SPD-Fraktion im Kreistag

Die SPD-Fraktionsspitze (v.l.): Manfred Jaeger, Gabriele Freitag-Ehler und Thomas Garken. © SPD Ostholstein

Neue Gesichter gibt es bei der SPD-Fraktion im Kreistag von Ostholstein. Fraktionschef wird Thomas Garken aus Sierksdorf.

Eutin – Neu aufgestellt ist nach ihrer konstituierenden Sitzung auch die SPD-Kreistagsfraktion. So wurde Thomas Garken (39) aus Sierksdorf, der dem Kreistag seit 2018 angehört und bisher Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Sicherheit und Gesundheit war, zum Fraktionschef gewählt. Seine Stellvertreter sind Gabriele Freitag-Ehler aus Gremersdorf und Manfred Jaeger aus Stockelsdorf.

Freitag-Ehler ist auch Co-Parteivorsitzende der SPD Ostholstein. „Sie bringt eine langjährige Erfahrung aus ihrer Tätigkeit als Stadtjugendpflegerin in Oldenburg mit und ist seit 2018 Mitglied des Kreistags. In der vergangenen Wahlperiode war sie Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses“, so Thomas Garken. Bereits seit 20 Jahren gehört Manfred Jaeger dem Kreistag an. „In seiner langjährigen politischen Laufbahn war er in nahezu allen Ausschüssen und Gremien auf Kreis- und Gemeindeebene aktiv“, heißt es vonseiten der SPD.

„Ziel muss es sein, das Vertrauen der Menschen in die Politik und die SPD zurückzugewinnen. Eine Wahlbeteiligung unter 50 Prozent, das starke Ergebnis der AfD und das eigene Abschneiden müssen uns wachrütteln“, gibt Fraktionschef Garken die Marschrichtung bei den Sozialdemokraten vor. Die SPD sei die Partei der „kleinen Leute“. Um zu wissen, wo der Schuh drückt, müsse man raus zu den Menschen, ihnen zuhören und Antworten finden, ist Basisarbeit für Freitag-Ehler von großer Bedeutung. Von entscheidender Bedeutung sei zudem, Antworten auf die Fragen zu finden, „wie wir hier in Ostholstein bezahlbaren Wohnraum und eine nachhaltige Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen schaffen“, ergänzt Manfred Jaeger zur künftigen Richtung der neuaufgestellten Fraktion der Sozialdemokraten.