Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn erhält Anny-Trapp-Preis

Von: Hans-Jörg Meckes

Für den Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn nahm die 1. Vorsitzende Beate Rinck den mit 1500 Euro dotierten Anny-Trapp-Preis aus den Händen von Niclas Dürbrook entgegen. © Christian Burgdorf

Der Förderverein Hospiz-Wagrien Fehmarn hat in Eutin den mit 1500 Euro dotierten Anny-Trapp-Preis erhalten. Der Verein strebt 2026 in Oldenburg seine Hospiz-Eröffnung an.

Eutin – Der 1991 gegründete Verein Anny-Trapp-Preis verfolgt das Ziel, Menschen oder Gruppierungen, die sich in Ostholstein sozial engagieren, zu würdigen und mit einem Preis, der mit 1500 Euro dotiert ist, auszuzeichnen. In diesem Jahr wurden in Eutin gleich vier Preisträger gekürt, da aus Pandemiegründen die Verleihungen 2020 und 2021 ausgefallen sind. Eine weitere Ehrung gab es zum Jubiläum der 30. Preisverleihung. Ausgezeichnet wurden der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), der Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn, der Lotsendienst für Senioren aus Stockelsdorf sowie die Alzheimer Gesellschaft Ostholstein.

Niclas Dürbrook ist neuer Vorsitzender des Vereins Anny-Trapp-Preis

Der neu gewählte Vorsitzende des Vereins Anny-Trapp-Preis, Niclas Dürbrook, ging in seiner Begrüßung auf das große soziale Bewusstsein der Namensgeberin ein. Anny Trapp, die 1901 in Kiel geboren wurde, bekleidete nach dem Krieg verschiedene politische Ämter, in denen sie sich stets für die benachteiligten Menschen einsetzte. Weiter bedankte sich Dürbrook bei seiner Vorgängerin im Amt, Gisela Poersch, die den Verein 30 Jahre geführt hat.

Hospiz: Baukosten in Höhe von 4,5 Millionen Euro

„Der Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn setzt sich für eine würdevolle Versorgung am Lebensende ein“, erklärte Niclas Dürbrook in seiner Laudatio für den Verein. Es ist nur noch wenigen Menschen vorbehalten, im Kreise der Angehörigen in den eigenen vier Wänden zu sterben. Zumeist findet das in Pflegeheimen oder Krankenhäusern statt. „Das Ziel des Fördervereins ist der Bau eines Hospizes in Oldenburg, um auch in Ostholstein einen Ort der Geborgenheit für den letzten Lebensabschnitt bieten zu können, an dem auf die Bedürfnisse der Betroffenen und deren Angehörigen eingegangen werden kann“, führte Dürbrook aus. Die Vorsitzende des Fördervereins, Beate Rinck, möchte das Hospiz spätestens 2026 eröffnen und hofft, dass die bislang geplanten Baukosten von rund 4,5 Millionen Euro nicht weiter in die Höhe schießen.

„Die vier Vereine haben durch ihr großes soziales Engagement den Anny-Trapp-Preis wahrlich verdient und können das Preisgeld für ihre wertvolle Arbeit sicher gut gebrauchen“, erklärte Dürbrook abschließend.