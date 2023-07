Feuer im Zelt: 24-Jähriger erleidet in Ostermade Rauchgasvergiftung

Von: Arne Jappe

Teilen

Ein 24-jähriger Mann wurde bei einem Feuer im Neukirchener Ortsteil Ostermade in einem Zelt verletzt. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. © Arne Jappe

Glück im Unglück hatte ein 24-jähriger Camper am Wochenende im Neukirchener Ortsteil Ostermade. Sein Zelt hatte Feuer gefangen, er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Neukirchen – Nächtlicher Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst auf einem Campingplatz im Neukirchener Ortsteil Ostermade. Ein Lichterschlauch hatte in einem Zelt Feuer gefangen und giftigen Kohlenmonoxid freigesetzt. Der schlafende 24-jährige Mann wurde durch seine Freunde gerettet. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Der 24-Jährige wollte einfach nur schlafen. Doch gegen 1.30 Uhr in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde die Nachtruhe unsanft beendet. In seinem Zelt war ein Feuer ausgebrochen. Ein Lichterschlauch hatte Feuer gefangen und tödlichen Kohlenmonoxid freigesetzt. Seine beiden Freunde bemerkten das Feuer und konnten den jungen Mann gerade noch rechtzeitig aus dem Zelt holen. Er wurde von einem Notarzt und dem Rettungsdienst vor Ort im Rettungswagen behandelt und kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Neukirchen und Heringsdorf mussten nicht mehr eingreifen, da von dem Lichterschlauch keine Gefahr mehr ausging, hieß es von den Kameraden.