FDP-Dreikönigstreffen in Ostholstein: Buchholz fordert schnellen Infrastrukturausbau

Von: Andreas Höppner

FDP-Politiker Bernd Buchholz. © Gregor Fischer

Beim Dreikönigstreffen der FDP Ostholstein war FDP-Landespolitiker Bernd Buchholz zu Gast. Er drängte auf einen beschleunigten Ausbau der Festen Fehmarnbeltquerung und auf den Weiterbau der Autobahn A 20.

Ostholstein – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnten Ostholsteins Liberale wieder ihr traditionelles Dreikönigstreffen stattfinden lassen, zu dem Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung nach Timmendorfer Strand eingeladen waren.

Zu den Gastrednern gehörten der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion und frühere Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz. Er war ganz in seinem Metier und forderte einen beschleunigten Ausbau der Infrastruktur im Land: „Infrastruktur und Energie sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Entwicklung des Landes.“ Dazu zähle er insbesondere den Weiterbau der A 20 und die Hinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung. „Dabei reicht es nicht, vor Verzögerungen nur zu warnen, wie der Wirtschaftsminister Madsen es tut, sondern man muss auch aktiv den Ausbau fördern“, so Buchholz weiter.

Auch zu den Angriffen auf Polizei und Rettungsdiensten in der Silvesternacht bezog Buchholz Stellung. Wenn Gruppen junger Männer mit migrantischem Hintergrund, gleich welcher Art, sich nicht an die Rechtsordnung halten wollen und sogar Rettungsdienste angreifen, dann müsse man diese Probleme benennen und über Lösungen diskutieren. Ein Böllerverbot sei aber keine Lösung.

Auch Landrat Reinhard Sager (CDU) ging in seinen Grußworten auf die Silvesternacht ein und verurteilte die Angriffe auf Rettungskräfte scharf. Im Hinblick auf die Bewältigung der aktuellen Krisen zog Sager eine positive Bilanz. Die Coronakrise und die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge seien eine große Herausforderung für den Kreis gewesen, aber man habe diese sehr gut bewältigen können, so Reinhard Sager, dessen Amtszeit im Juli endet. Ein neuer Landrat wird vom Kreistag am 14. Februar (Dienstag) gewählt.

Eine besondere Ehrung wurde im Rahmen des Dreikönigstreffens Margret Möller zuteil. Kreisvorsitzender Tobias Maack und Kreistagsfraktionschef Dr. Joachim Rinke zeichneten die Geschäftsführerin der Kreistagsfraktion der Liberalen für 50-jährige Mitgliedschaft in der FDP aus.