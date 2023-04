Deckenerneuerung: Staufalle auf der A1 bei Oldenburg

Von: Patrick Rahlf

Bis Autofahrer dieses Bild auf der A1 zwischen den Abschnitten Oldenburg-Nord und Jahnshof mit vier freien Spuren wieder sehen, wird es bis Ende Juni dauern. Am Montag (17. April) beginnt die Baustelleneinrichtung. © Hans-Jörg Meckes

Auf der Autobahn A1 in Oldenburg wird ab 17. April zwischen Oldenburg-Mitte und Jahnshof die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten dauern bis Ende Juni.

Oldenburg – Die Autobahn 1 zwischen Oldenburg-Mitte und Jahnshof erhält in diesem Jahr in der Richtungsfahrbahn Nord eine neue Fahrbahndecke. Das hat die Lübecker Außenstelle der Autobahn GmbH am Mittwochnachmittag bekannt gegeben.

Die Arbeiten beginnen ab dem kommenden Montag (17. April) mit der Einrichtung der Baustelle und den vorbereitenden Arbeiten für den Bau von Mittelstreifenüberfahrten. Der Verkehr wird einspurig im Baustellenbereich geführt, heißt es von der Autobahn GmbH.

Ab dem 26. April (Mittwoch) wird der Verkehr dann auf die gegenüberliegende Fahrbahn verlegt. „Für jede Fahrtrichtung steht weiterhin ein Fahrstreifen zur Verfügung“, teilt die Autobahn GmbH mit.

Mit der Verkehrsumlegung muss auch die Anschlussstelle Oldenburg-Nord in Fahrtrichtung Fehmarn für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitungen sind von der Anschlussstelle Oldenburg-Mitte über die U101 zur Anschlussstelle Oldenburg-Nord ausgeschildert. In Richtung Norden läuft die Umleitung ab der Anschlussstelle Oldenburg-Nord über die U103 nach Heiligenhafen und von dort weiter zur A1. „Die Fahrbahnen weisen eine Mindestbreite von 3,25 Meter auf. Die gesamte Maßnahme soll Ende Juni zum Abschluss kommen“, erklärt Susann Sommerburg, Pressesprecherin der Autobahn GmbH.

Eine erhebliche Staugefahr dürfte an den Wochenenden um Himmelfahrt und Pfingsten bestehen, wenn auf diesem Abschnitt bei Oldenburg nur zwei der sonst üblichen vier Spuren für Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stehen.