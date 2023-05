CDU will neue Kreispräsidentin im Kreistag

Von: Hans-Jörg Meckes

Die CDU-Fraktion hat sich neu aufgestellt: Winfried Bentke (v.l.), Melanie Puschaddel-Freitag, Petra Kirner, Carsten Dyck und Sebastian Schmidt bilden den neuen Vorstand der Ostholsteiner Christdemokraten. © CDU Ostholstein

Die CDU-Fraktion im Kreistag möchte im neu gewählten Kreistag Petra Kirner als Kreispräsidentin haben, und entscheidet sich damit gegen den bisherigen Inhaber Harald Werner.

Eutin – Die CDU-Fraktion im Kreistag von Ostholstein darf als stärkste Fraktion mit 25 Sitzen den zukünftigen Kreispräsidenten vorschlagen. Überraschenderweise schlägt sie nicht wieder den bisherigen Kreispräsidenten Harald Werner (CDU) vor.

Nach intensiver Beratung und Beschlussfassung schlägt die CDU-Fraktion dem Ostholsteinischen Kreistag die langjährige Scharbeutzer Abgeordnete Petra Kirner vor und nominiert damit erstmals eine Frau als die erste Repräsentantin des Kreises Ostholstein. „Wir wünschen uns für Petra Kirner eine breite Unterstützung in der konstituierenden Sitzung des Kreistages am 20. Juni“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Schmidt. Werner habe als Kreispräsident eine hervorragende Arbeit geleistet, betont die CDU-Kreistagsfraktion. „In den vergangenen fünf Jahren hat er in dieser Funktion Wertschätzung und Anerkennung aus vielen Bereichen der Bevölkerung erhalten“, erklärt Schmidt. Er sei mit deutlichem Ergebnis erneut direkt in den Kreistag gewählt worden und bleibe der CDU-Fraktion sowie dem Kreis Ostholstein an entscheidenden Stellen mit seiner Erfahrung und seinem Einsatzwillen erhalten, teilen die Christdemokraten mit. Somit wechsle Werner auf Wunsch der Fraktion wieder ins operative kommunalpolitische Geschäft.

CDU-Kreistagsfraktion hat sich personell neu aufgestellt

Die CDU-Kreistagsfraktion hat sich in ihrer konstituierenden Sitzung personell neu aufgestellt: Der bisherige Fraktionsvorsitzende Sebastian Schmidt wurde erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Melanie Puschaddel-Freitag (neue Kreistagsabgeordnete aus Timmendorfer Strand) und Winfried Bentke (Eutin, seit 2006 Mitglied des Kreistages) komplettieren die Fraktionsspitze als gleichberechtigte stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Carsten Dyck (Bad Schwartau) wird Fraktionsgeschäftsführer, zu seinem Stellvertreter wurde Carl Alexander Struck (bisheriger Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Planung) bestimmt.

„Um eine verbindliche und verlässliche Zusammenarbeit im Kreistag zu realisieren, wird die CDU-Fraktion Gespräche mit dem bisherigen Kooperationspartner der Grünen-Fraktion führen, informiert Schmidt. Darüber hinaus werde die FDP-Fraktion zu einem Gespräch eingeladen. Gleichzeitig werde der SPD-Fraktion ebenso ein Gespräch angeboten, so Schmidt.