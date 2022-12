Bundesweiter Warntag: Sirenenalarm in Ostholstein bleibt aus

Von: Hans-Jörg Meckes

Sirenenalarm bleibt bundesweiten Warntag im Kreis Ostholstein aus (Symbolbild).

Am Donnerstag gibt es bundesweit wieder einen Probealarm über Smartphone und Rundfunk. Im Kreis Ostholstein wird es allerdings keinen Sirenenalarm geben.

Ostholstein – Am Donnerstag (8. Dezember) wird um 11 Uhr wieder ein bundesweiter Probealarm unter Einbindung aller vorhandenen Warnmittel durchgeführt. Darauf weist Ostholsteins Kreissprecher Thomas Jeck hin.

Die Probewarnung wird im Kreis Ostholstein über die kostenlose Warn-App des Bundes und der Länder, „NINA“, sowie über Rundfunk und Fernsehen erfolgen. Eine Auslösung der im Kreisgebiet vorhandenen Sirenen wird aus technischen Gründen in Ostholstein nicht stattfinden.

Gleichzeitig findet auch erstmals eine Warnung über das neu eingerichtete „Cell-Broadcasting“ statt, das bundesweit bis Februar 2023 einsetzbar sein soll, so Jeck weiter. Beim „Cell-Broadcasting“ werden alle Nutzer gewarnt, deren Handy gerade in einer bestimmten Funkzelle angemeldet ist, in deren Bereich ein Alarm ausgelöst wird. Es werden voraussichtlich aber nicht alle Mobilgeräte auslösen können. Aus diesem Grund gehen Fachleute davon aus, dass lediglich die Hälfte der Smartphones eine Warnung erhalten werden. Die Teilnahme am System hänge einerseits von notwendigen Updates auf den Geräten ab, bei Geräten älterer Bauart, abhängig von Gerätehersteller, Firmenhardware, Betriebssystem und SIM-Karte, lasse sich aber trotzdem nicht verlässlich sagen, ob diese Cell-Broadcasting-fähig sind, sagt Jeck.

Übersicht zu Modellen, die „Cell-Broadcasting“ empfangen

Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (BBK) bietet auf seiner Internetseite www.bbk.bund.de unter der Rubrik „Cell Broadcast“ eine umfangreiche Übersicht, welche Modelle Cell-Broadcasting fähig sind. „Teilen Sie dem BBK auch mit, wenn ihr Handy diesmal noch nicht ausgelöst hat“, wirbt Landrat Reinhard Sager. Es sei wichtig, dass Nutzerinnen und Nutzer dem BBK mitteilen, ob ihre Geräte ausgelöst haben.

„Nutzen Sie daher unbedingt den derzeitigen Warnmittelmix, der digital, zentral und zeitgleich angesteuert werden kann, um rechtzeitig gewarnt zu sein. Aktuell sind Handy-Apps wie ‚NINA‘, Rundfunksender und Medienhäuser wichtige Informationsquellen bei Katastrophenfällen“, so Reinhard Sager.