Ostholsteins Bauern sorgen sich um ihre Zukunft

Von: Hans-Jörg Meckes

An der Podiumsdiskussion des Kreisbauerntages nahmen Joachim Rukwied (v.l.), Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Jürgen Scheider, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Region Mitte, Heinrich Mougin, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ostholstein-Lübeck, Dr. Uwe Scheper, Tierschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein und Ludwig Hirschberg, Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes. © Hans-Jörg Meckes

Auf dem Kreisbauerntag in Sierksdorf gab es großen Unmut der Bauern gegen die Rahmenbedingungen von der Politik.

Sierksdorf – Die Bauern in der Region sind unzufrieden mit den Rahmenbedingungen, die ihnen von der Politik in Deutschland und auf EU-Ebene vorgegeben werden. Das wurde Mittwochabend beim Kreisbauerntag auf dem Obstgutshof Mariashagen in Sierksdorf deutlich. Vor allem sorgen sich die Landwirte um die nächsten Generationen und die Zukunft ihres Berufes.

Bei der Podiumsdiskussion diskutierten Heinrich Mougin, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ostholstein-Lübeck, Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Jürgen Scheider, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Region Mitte, Dr. Uwe Scheper, Tierschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein, und Ludwig Hirschberg, Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes.

Hirschberg machte zunächst darauf aufmerksam, dass Landwirte heutzutage einem größeren Druck ausgesetzt seien als früher. „Das Problem ist die Komplexität in der Tierhaltung“, sagte er. Joachim Rukwied machte dafür vor allem die Politik verantwortlich. „Mein Eindruck ist, dass Teile der Ampel die Tierhaltung nicht mehr wollen“, beklagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. In Deutschland verringere sich im Vergleich zu anderen Ländern etwa die Schweinehaltung. Die Grünen würden den Landwirten impraktikable Auflagen vorschreiben wollen, die FDP weigere sich bei der Finanzierung, und die SPD stelle sich beim Baurecht quer, kritisierte Rukwied.

Die Scheune auf dem Obstgutshof Mariashagen in Sierksdorf war beim Kreisbauerntag voll besetzt. © Hans-Jörg Meckes

Heinrich Mougin macht sich besonders Sorgen um die Zukunft. „Was mache ich in zwei Jahren? Weiß ich, ob wir in 30 Jahren keine Tiere mehr halten? Stehen wir in Deutschland zur Tierhaltung?“, fragt er sich. Für Mougin steht dabei auch im Vordergrund, ob sich die Betriebe so lange wirtschaftlich halten können. „Schaffe ich es bis zu diesem Schritt, dass die Kinder entscheiden können, ob sie den Hof übernehmen wollen?“ Das werde immer unsicherer, denn es gebe eine hohe Abwanderungsbereitschaft unter den jungen Landwirten, so Mougin.

Jürgen Scheider von der Geschäftsleitung von Rewe betonte, dass sein Konzern an Kooperationen mit regionalen Landwirten festhalten wolle. Die Produkte müssten allerdings auch durch Siegel klar erkennbar sein, und die Verkäufer müssten erklären können, warum bestimmte Waren teurer sind als andere.

Laut Joachim Rukwied ist der wichtigste Faktor für die Zukunft die Ausrichtung der Agrarpolitik. Er denke, dass die Landwirtschaft in 30 Jahren nach wie vor von Familienbetrieben getragen werde. „Aber diese Leute müssen Unternehmer sein.“

Joachim Rukwied ist Präsident des Deutschen Bauernverbandes. © Hans-Jörg Meckes

Keine Politiker zur Diskussion eingeladen

Ein Landwirt aus Grömitz kritisierte an der Podiumsdiskussion, dass ihm die Seite der Politik als großer Player dabei fehle. Mougin sagte, er nehme die Kritik auf, gab aber im gleichen Atemzug zu, dass sich im Vorfeld des Kreisbauerntages bewusst dazu entschieden wurde, keine Politiker zur Podiumsdiskussion einzuladen.

Kommentar: Podiumsdiskussion des Kreisbauerntages – wo ist der Mehrwert? Eine gute Diskussion lebt von unterschiedlichen Meinungen, die respektvoll miteinander ausgetauscht werden. Davon erhofft man sich am Ende, dass jeder Teilnehmer die anderen Positionen ein Stück weit besser nachvollziehen kann und die Situation nicht nur aus der eigenen Perspektive wahrnimmt. Das sollte der Mehrwert sein, der dabei entsteht. Der Podiumsdiskussion beim Kreisbauerntag in Sierksdorf hat aber genau das gefehlt. Zwar haben die Vertreter aus der Landwirtschaft und dem Handel ihre Sichtweisen dargestellt, aber es kam keine richtige Diskussion auf. Jeder hat jedem zugestimmt, alle waren scheinbar einer Meinung. So hätten die Teilnehmer auch alle kurze Einzelreden halten können, das Resultat wäre gleich gewesen. Dabei hätte sich doch vor allem bei den Landwirten ein Diskussionspartner mit einer Politikerin oder einem Politiker perfekt angeboten. Die Landwirte sind unzufrieden mit der Agrarpolitik und hätten den Politikern sämtliche ihrer Kritikpunkte vortragen können. Stattdessen redet man lieber übereinander. Der Kritikpunkt eines Landwirts aus dem Publikum, dass die Politik als großer Player außen vor gelassen wurde, ist deshalb nachvollziehbar. Seltsam wirkt dagegen, dass sich der Bauernverband Ostholstein-Lübeck vor der Veranstaltung bewusst dazu entschieden hat, nicht mit Politikern diskutieren zu wollen. Deren Einladung hätte bei den Landwirten aber ein Signal von Offenheit und vom Willen, ein Problem zu lösen, vermittelt. Harmonie ist zwar entspannt und in gewissen Situationen auch sinnvoll, aber gewisse Themen erfordern auch die Konfrontation, damit es zu Lösungen kommt. Dass man lieber übereinander anstatt miteinander spricht, mag auch ein typisches Phänomen der derzeitigen Gesellschaft sein. Jeder bleibt lieber in seiner eigenen Blase und umgibt sich nur mit Leuten, die einem das erzählen, was man selbst gern hören möchte. (Hans-Jörg Meckes)