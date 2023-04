Bahn plant Sundbrücke weiter als Rückfallebene ein

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Jürgen Zuch ist Regional- und Projektmanager der Festen Fehmarnbeltquerung. © Hans-Jörg Meckes

Sollte der Sundtunnel nicht rechtzeitig fertig werden, plant die Deutsche Bahn, den Verkehr über die zweispurige Fehmarnsundbrücke zu leiten. Auch beim Grunderwerb für die Bahnhöfe der zukünftigen Hinterlandanbindung gibt es noch Gesprächsbedarf.

Oldenburg – Bei den Planungen zur Festen Fehmarnbeltquerung sowie zur Hinterlandanbindung in Ostholstein sind noch einige Fragen offen. Der Gesprächsbedarf wurde am Donnerstag auf der 43. Sitzung des Dialogforums der Festen Fehmarnbeltquerung wieder deutlich – unter anderem ging es um die Anbindung der Fehmarnsundbrücke, die Bahnhöfe sowie den Unmut der südlichen Gemeinden Scharbeutz, Ratekau und Haffkrug in Bezug auf die Pläne der Landesregierung, die Bäderbahn künftig weiterbetreiben zu wollen.

Sundbrücke als Rückfallebene

Der Regionalmanager der Festen Fehmarnbeltquerung, Jürgen Zuch, hat erfahren, dass die Deutsche Bahn bei der künftigen Anbindung der Sundquerung ein zwei Kilometer langes Gleis einplant, das auf Höhe des Kurhauses Baltic direkt zur Sundbrücke führt. Wenn die Bauarbeiten auf deutscher Seite nicht rechtzeitig fertig würden, müsste der gesamte Verkehr provisorisch über die Fehmarnsundbrücke geleitet werden. „Einerseits ist der Tunnel geplant, andererseits geht die Planung der Bahn immer noch über die Fehmarnsundbrücke. Da stellt sich natürlich für die Region und für die gesamte Strecke die Frage, was das soll“, so Zuch. Bahn-Managerin Ute Plambeck versicherte, dass die Sundquerung absolute Priorität habe. Sie räumte aber ein, dass es mit den derzeitigen Plänen zur Sundquerung zeitlichen Versatz gebe, sodass die Bahn sich überlege, eine Rückfallebene mit der Sundbrücke einzurichten. Im Klartext: Sollte der Sundtunnel nicht rechtzeitig fertig werden, behält sich die Bahn vor, den Verkehr über die zweispurige Fehmarnsundbrücke zu leiten. Plambeck gab jedoch Entwarnung für die weitere Zukunft: „Selbstverständlich gibt es eine Querung dann ohne weitere Schienenverkehre über die Sundbrücke – das war auch nie so geplant.“ „Ganz wichtig ist, dass wir als Kommunen frühzeitig eingebunden werden“, entgegnete Zuch. Er sei überrascht gewesen, als er von dem neuen Gleis erfahren habe. „Davon wussten wir noch gar nichts“, so der Regionalmanager. Er wünscht sich, dass auf einem gemeinsamen Papier dargestellt wird, was der Region im schlimmsten Fall bei der Anbindung der ausgebauten vierspurigen Bundesstraße 207 und der Bahnstrecke an die Sundbrücke drohe. Am 5. April will die Bahn die beteiligten Kommunen über die konkreten Pläne zur Anbindung informieren.

Problem bei Grunderwerb für die neuen Bahnhöfe

Beim Grunderwerb für die sechs neuen Bahnhöfe und deren Umfelder fühlen sich die betroffenen Gemeinden alleingelassen, machte Thomas Keller, Bürgermeister von Ratekau und Sprecher des Projektbeirats des Dialogforums, deutlich. „Die Bahn ist gegenüber den Eigentümern in einer recht komfortablen Position. Aber sie ist weit von ihnen weg, während wir direkt vor Ort sind“, so Keller. Es habe bislang sogar schon Eigentümer gegeben, die gesagt haben sollen, dass sie an die Gemeinde nicht verkaufen wollen. Er plädierte dafür, dass die Bahn hierbei insgesamt die Verhandlungen führen solle, weil die Gemeinden an ihre Grenzen stoßen würden. Tobias von der Heide, Staatssekretär beim Landeswirtschaftsministerium, sagte, die Landesregierung wolle sich die Problemlagen anschauen. „Das Thema Landerwerb wollen wir mit gutachterlichem Sachverstand angehen.“ Zuch betonte, man müsse bei diesem Thema früh zusammenkommen.

Tobias von der Heide ist Staatssekretär im Landeswirtschaftsministerium, er vertritt die Landesregierung. © Hans-Jörg Meckes

Auf Nachfrage der HP sagte Zuch, es seien enorme Kosten, die dabei auf die Gemeinden zukämen. „Wenn die Eigentümer nicht verkaufen wollen, dann haben wir natürlich ein Problem. Wir liegen im touristischen Bereich und haben entsprechende Grundstückspreise“, so der Regionalmanager. Deshalb wünsche er sich eine größere Fördersumme vom Land. „Sonst steht auch der Haltepunkt Großenbrode/Heiligenhafen infrage“, befürchtet er.

Ungewissheit für Kommunen an Bäderbahn

Vor allem die südlichen Gemeinden Scharbeutz, Ratekau und Haffkrug blicken derzeit mit Sorgen auf die Pläne der Landesregierung, die Bäderbahn behalten zu wollen. „Wir wissen bis heute nicht, was sich daraus für die Kommunen ableiten lässt“, merkte Keller an. Zum einen befürchten die Gemeinden, dass dort künftig wieder Güterverkehr rollen wird, obwohl es auf der Strecke keinen Lärmschutz gebe, zum anderen droht Scharbeutz und Timmendorfer Strand, dass sie längere Zeit keinen Haltepunkt haben werden. Die Bäderbahnstrecke würde erst nach der Fertigstellung der Schienenhinterlandanbindung saniert. An die Hinterlandanbindung würden sie dann nicht angeschlossen werden und während des Sanierungszeitraums der Bäderbahnstrecke keine Schienenanbindung haben. „Für mich ist dieser Dialog im Moment nicht ergebnisoffen“, so die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos).

Bettina Schäfer ist die parteilose Bürgermeisterin der Gemeinde Scharbeutz. © Hans-Jörg Meckes

Tobias von der Heide betonte, dass sich die Rahmenbedingungen geändert hätten, denn „es gibt jemanden, der diese Strecke kaufen will“. Das Land müsse jetzt zusammen mit der Bahn prüfen, was mit dieser Trasse passieren kann. Auf der Strecke der Bäderbahn habe es innerhalb der letzten Jahre eine deutlich höhere Nachfrage an Fahrgästen gegeben. Es gebe zu der Strecke noch kein fertiges Konzept, vieles müsse noch diskutiert werden, betonte von der Heide. Er sagte, das Land traue sich zu, im zweiten Halbjahr 2023 eine Entscheidung zur Bäderbahn zu treffen. Mit den betroffenen Kommunen will von der Heide bis dahin in Kontakt bleiben.