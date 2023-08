Künstliche Intelligenz kreiert Szenenbilder zu Hitchcock-Filmen

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Dieses Foto zeigt ein KI-generiertes Szenenbild aus dem Kult-Thriller „Frenzy“ von Regisseur Alfred Hitchcock. © Privat

In der Eutiner Opernscheune gibt es ab Dienstag (15. August) eine Ausstellung über KI-generierte Bilder zu Filmen des britischen Regisseurs Alfred Hitchcock.

Eutin – Der Regisseur Alfred Hitchcock sagte einmal in einem Interview: „Bevor ich einen Film mache, sind auch die kleinsten Einzelheiten in meinem Kopf schon fertig. Mir ist dann, als hätte ich den Film schon gesehen, und deshalb mache ich ihn manchmal gar nicht.“

Heute würde Hitchcock manche Überraschung erleben. Erst recht, wenn er mithilfe der künstlichen Intelligenz sich Szenen bebildern lassen würde. Er hat also eine Idee für seinen geplanten Film „Psycho“: Eine Frau befindet sich auf der Flucht und sucht Zuflucht in einem Motel. Den Namen des Motels weiß er schon: „Bates Motel“. Er beschreibt die Szene, die KI-Maschine liefert ihm kurz darauf ein Bild: eine Frau mit einem rätselhaft deformierten Bein, umgeben von gestaltlosen, schwarzen Figuren nähert sich einem Hotel. Was nun? „Psycho“ sähe ganz anders aus, wie ein dystopischer Thriller vielleicht.

Hitchcock wäre perplex. Was ist das für eine Wirklichkeit? Was ist da passiert?

Diese ganz besondere Wirklichkeit zeigt eine Ausstellung in Eutin. Es handelt sich um Film-Bilder aus Hitchcock-Filmen, die sich die KI „ausgedacht“ hat. Auf genaue Beschreibungen einer Filmszene liefert die KI ihre eigene Interpretation, man könnte sagen, sie „halluziniert“. Sie erfindet seltsame Bilder aus einem künstlerischen Fundus, der dem Betrachter völlig verschlossen ist. Woher nimmt die KI diese Interpretation von Wirklichkeit? Hat sie ein Bewusstsein?

Die Ausstellung in Eutin bietet eine einzigartige Auswahl von KI-generierten Bildern aus Hitchcock-Filmen, es sind Originale, und sie wirken wie aus einer anderen, fremden Welt. Sie sind unheimlich, manche sind beängstigend, und alle sind „fremd“. Was „inspirierte“ die KI-Maschine zu diesen Bild-Erfindungen?

Und was macht die KI mit der Kunst? Erweitert sie diese ins Unendliche oder ist sie ein Werkzeug? Brauchen wir die KI? Die Frage ist obsolet. Sie ist da und stellt einiges auf den Kopf. Aber braucht die KI uns überhaupt, in Zukunft?

Ein Bild, das mit künstlicher Intelligenz kreiert wurde. Inspiriert vom Kult-Thriller „Die Vögel“ vom britischen Regisseur Hitchcock. © Privat

Die Ausstellung in Eutin bietet zum ersten Mal einen Einblick, welche eigenständigen künstlerischen Möglichkeiten in der KI schlummern. Sie braucht ein paar Worte, eine Art Befehl oder Vorschlag, und dann liefert sie, und wir stehen staunend davor.

Zu sehen sind die insgesamt 23 Bilder auf bedruckten Leinwänden (Format 60x60 Zentimeter) von Dienstag (15. August) bis zum 20. September in der Opernscheune der Eutiner Festspiele.

Die Eröffnung der KI-Ausstellung unter dem Titel „Hitchcock träumt. Die KI und das unbekannte Dritte“ findet am Dienstag, 15. August, um 18 Uhr im Foyer der Opernscheune (Alter Bauhof 11) in Eutin statt.

Die Erzeugung von Bildern zu Hitchcock-Filmen durch KI ist ein Ansatz, um für das Thema „Künstliche Intelligenz“ zu sensibilisieren. Vertieft wird das Thema im Rahmen eines Podiumsgesprächs am 19. September (Dienstag) um 19.30 Uhr in der Eutiner Opernscheune. Weitere Informationen gibt es online auf hitchcock-days.de.

Erst möglich gemacht werden die „Hitchcock-Days“ in Eutin durch die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Holstein und ihrer Stiftungen sowie der Stadtwerke Eutin GmbH