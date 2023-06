AfD im Kreistag ausgebremst

Von: Andreas Höppner

Teilen

Das Kreistagspräsidium richtet sich im Ostholstein-Saal ein: Die soeben gewählte Kreispräsidentin Petra Kirner sowie ihre Stellvertreter Tim Dürbrook und Rainer Rübenhofer nehmen neben der stellvertretenden Kreissprecherin Annika Sommerfeld (r.) Platz. © Andreas Höppner

Bei der Besetzung einiger Gremien wurde die AfD im ostholsteinischen Kreistag ausgebremst. Die anderen Parteien wendeten das Meiststimmenverfahren an.

AfD-Fraktionschef spricht von „antidemokratischen und ehrlosen Verhalten“.

Ärger um Sparkassen-Gremium.

Erster Nachtrag zum Stellenplan verabschiedet.

Eutin – Die neue Kreispräsidentin Petra Kirner (CDU) warb in ihrer Antrittsrede für einen respektvollen Umgang mit- und untereinander im Kreistag (wir berichteten). Für CDU, SPD, Grüne, FDP und Freie Wähler gibt es, was den Umgang mit der AfD anbelangt, jedoch Grenzen, wie ein gemeinsamer Antrag zur Besetzung einiger Gremien zeigt. AfD-Fraktionschef Thomas Bock reagierte empört und sprach von einem „antidemokratischen und ehrlosen Verhalten“.

Nach einer im Ältestenrat gefassten Einigung war zunächst vorgesehen, der AfD jeweils einen Sitz im Stiftungsrat der Eutiner Landesbibliothek, im Kuratorium der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung, im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein und in der Mitgliederversammlung des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages zuzubilligen. Nachdem dem von den übrigen Fraktionen eingebrachten Antrag, bei der Besetzung der Gremien das Meiststimmenverfahren anzuwenden, mehrheitlich zugestimmt wurde, war die AfD draußen.

„Sie werfen mit ihrem Antrag nicht nur uns als Fraktion aus diesen Gremien, sondern sie verbannen auch 8,8 Prozent der Bevölkerung Ostholsteins aus ihrer Teilhabe und treten damit die Demokratie in diesem Land, die ihnen ja angeblich so wichtig ist, mit Füßen“, polterte Bock mit markigen Worten.

Garken: Kein Platz für rechtes Gedankengut

Das konnte und wollte SPD-Fraktionschef Thomas Garken auch im Namen der anderen angegriffenen Fraktionen nicht im Raum stehen lassen und erklärte: „Eine Zusammenarbeit oder Unterstützung der AfD ist für uns in keiner Form denkbar. Die Reduzierung des Einflusses einer als in Teilen als rechtsextrem eingestuften Partei sehen wir als unsere demokratische Pflicht an. Ostholstein ist tolerant, vielfältig und weltoffen. Die Mitglieder der Gremien, die wir ohne AfD besetzen wollen, vertreten den Kreis Ostholstein nach Außen und völkisches und rechtes Gedankengut dürfen in dieser Außendarstellung keinen Platz haben. Natürlich ist die AfD demokratisch in den Kreistag gewählt worden, vertritt aber programmatisch bei vielen Themen keine demokratischen Werte. Vor dem Hintergrund der stets radikaleren Positionierung der AfD haben wir uns mit diesem Antrag deshalb der Empfehlung der Landesvorsitzenden von CDU, SPD, Grünen, FDP und SSW angeschlossen.“

Grüne nicht im Sparkassen-Gremium

Zwischentöne – in diesem Fall zwischen CDU und Grünen – gab es auch bei der Besetzung des Verwaltungsrates der Sparkasse Holstein. Geplant war, dass die Grünen einen der sechs Sitze erhalten. Drei entfielen auf die CDU, zwei auf die SPD. Auf CDU-Antrag wurde statt den Grünen jedoch die FDP mit Dr. Stephanie Gamm mit ins Boot geholt. CDU-Fraktionschef Sebastian Schmidt erläuterte, dass nach dem Sparkassengesetz eine paritätische Besetzung erfolgen müsse, die CDU zwei Männer (Christian Dyck, Harald Werner) und eine Frau (Petra Kirner) stelle und zudem Expertise zwingend erforderlich sei. Aufgrund des notwendigen Fachwissen hatten die Grünen aus ihren Reihen einen Mann vorgeschlagen, sodass diese Parität nicht gewährleistet gewesen wäre. Die SPD hatte mit Burkhard Klinke und Annette Schlichter-Schenck einen Mann und eine Frau nominiert und war aus dem Schneider. Grünen-Chefin Simone Stojan zeigte sich mit dem Verhalten der CDU-Fraktion nicht einverstanden und wollte für die Zukunft wachsam bleiben.

In der Premierensitzung des neuen Kreistags wurde aber nicht nur über die Besetzung von Gremien beraten und entschieden, verabschiedet wurde auch der erste Nachtrag zum Stellenplan. Dem Aufwuchs um 21,12 auf 642,96 Stellen wurde mehrheitlich stattgegeben. Die AfD stimmte dagegen, wollte noch einmal eine öffentliche Beratung in den Ausschüssen, die Freien Wähler sahen zwar berechtigten Bedarf der Verwaltung, hätten sich laut Olaf Bentke aber ebenfalls noch eine öffentliche Aussprache dazu gewünscht und enthielten sich.

Landrat Reinhard Sager verwies in einer kurzen Stellungnahme auf Gespräche mit den Fraktionen und ein „großes mehrheitliches Feedback“. Er halte es für richtig, beim Stelllenplan schon im laufenden Jahr nachzusteuern, denn nur so könnten Stellen rechtzeitig besetzt werden. „Ein Zeitgewinn“, so Sager, der daran erinnerte, dass die Kreisverwaltung bei der Fachkräftegewinnung im Wettbewerb stehe – nicht nur mit anderen Verwaltungen, sondern auch mit der Wirtschaft.