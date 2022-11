102 Millionen Euro für Entsorgung von Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee

Von: Hans-Jörg Meckes

Ein Taucher nähert sich in der Ostsee einem versenkten Munitionsrest. © Jana Ulrich/Forschungstauchzentrum CAU Kiel/dpa/Archivbild

Der Haushaltsausschuss im Bundestag hat auf seiner Bereinigungssitzung entschieden, die finanziellen Mittel für die Beseitigung von Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee um 36,4 Millionen Euro zu erhöhen. Somit stehen insgesamt 102 Millionen Euro für die Maßnahme zur Verfügung.

Berlin/Ostholstein – „Dass im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 Anfang Juli nur 22 Millionen Euro für 2023 und zusätzlich knapp 36 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2026 im Etat von Umweltministerin Steffi Lemke für die Bergung von Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee eingeplant waren, hat seitdem insbesondere an den Küsten im Norden verständlicherweise für mächtig Wirbel gesorgt“, sagt Ostholsteins SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn, die auch die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses ist. „Ich war schon froh, als nach zähem Ringen der Haushaltsausschuss mit einem ersten Schritt am 13. Oktober auf Antrag der Koalition den Haushaltsansatz 2023 mit einem Plus von acht Millionen Euro auf 30 Millionen Euro für 2023 im Bundeshaushalt massiv erhöht hat. Am 10. November konnte die Deckungslücke in der Bereinigungssitzung durch den Haushaltsausschuss jetzt endlich vollständig geschlossen werden, indem die Verpflichtungsermächtigungen 2024 bis 2026 verdoppelt wurden: ein Plus von 36,4 Millionen Euro auf insgesamt 72 Millionen Euro für die Folgejahre garantiert jetzt eine volle Kostendeckung für die dringend erforderliche Bergungsplattform“, erklärt Hagedorn weiter.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn. © Benno Kraehahn

Ausschreibung für Anlage soll Ende Juni erfolgen

Hagedorn begrüßt es, dass das Pilotprojekt, bei dem eine mobile schwimmende Anlage zur thermischen Vernichtung des Sprengstoffs eingesetzt werden soll, nun nicht auf die lange Bank geschoben werde. „Laut Umweltministerium soll zum 30. Juni 2023 die Ausschreibung für die mobile schwimmende Anlage erfolgen, und bis Ende des Jahres sollen entsprechende Verträge geschlossen sein. Um die Verträge für den Bau der Anlage noch 2023 schließen zu können und endlich Tempo bei der Verwirklichung des Pilotprojekts zu erreichen, sind diese Verpflichtungsermächtigungen von 72 Millionen Euro in Ergänzung zu dem Haushaltsansatz von 30 Millionen Euro für 2023 zwingend erforderlich“, betont die Sozialdemokratin in ihrer Pressenotiz.

Union fordert schnelleren Zeitplan

Unterdessen begrüßt auch Ostholsteins CDU-Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens, der dem Haushaltsausschuss ebenfalls angehört, die Aufstockung der finanziellen Mittel: „Die Beseitigung der Munitionsaltlasten ist ein drängendes Thema“, kommentiert er und fügt hinzu: „Darum machen wir als Union seit Monaten Druck und haben die Ampel immer wieder dafür kritisiert, den eigenen Worten keine Taten folgen zu lassen. Umso mehr ist es eine gute Nachricht, dass jetzt endlich ein Einlenken stattgefunden hat und auch seitens der Ampel der notwendige Finanzbedarf in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wird.“ Damit sieht Gädechens keine weiteren haushalterischen Hürden mehr für die Realisierung eines Pilotprojektes.

CDU-Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens © Tobias Koch

Bei aller Zufriedenheit über die finanziellen Mittel für das Sofortprogramm stört die Union allerdings, dass in den Ampel-Anträgen laut Gädechens „ein ambitionsloser Zeitplan“ eingefordert werde. „Die Ampel beschließt, dass die Ausschreibung bis Ende Juni 2023 erfolgen soll“, so Astrid Damerow, die für die CDU/CSU-Fraktion als Obfrau und zuständige Berichterstatterin im Umweltausschuss sitzt. „Dabei geht es also nur um die Ausschreibung an sich, dann kommt ja erst noch die Angebotserstellung bei den Unternehmen und die Vergabeentscheidung. Wenn schon die Ampel-Abgeordneten einen solchen Bummel-Zeitplan vorlegen, wird das Ministerium das Vorhaben kaum freiwillig auf die Überholspur setzen“, so Damerow. Anders als die Ampel-Fraktionen habe die Union bereits bei den vorherigen Beratungen vorgeschlagen, das Pilotprojekt schnellstmöglich umzusetzen und die Vergabe des gesamten Vorhabens bis Ende des ersten Quartals 2023 zu avisieren, betonen die beiden CDU-Politiker. Das sei laut Gädechens von der Ampel aber abgelehnt worden. Nun hoffen die Christdemokraten, dass schon bald die erste Munition geborgen werden kann.