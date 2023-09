„Wovor müssen Gäste beschützt werden?“ Sylt-Urlauber wundern sich über Security in Westerland

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Streifen in der Fußgängerzone und auf der Promenade: Touristen fragen sich, warum man in einem deutschen Urlaubsparadies wie Sylt Security braucht. Das sind die Gründe.

Westerland/Sylt – Sie tragen auffällige gelbe Westen und schlendern durch die Straßen: Mitarbeiter der Gemeinde Sylt und Angestellte eines Sicherheitsdienstes sind in der Fußgängerzone und auf der Promenade in Westerland unterwegs. Vor allen Dingen wegen ihrer Warnwesten fallen sie in diesem Sommer vielen Urlaubern auf. Manche wundern sich über die Präsenz der Security und fragen sich: „Wovor müssen die Gäste denn auf Sylt beschützt werden?“ Tatsächlich sind die Ordnungskräfte nicht nur zum Schutz der Touristen vor Ort.

Security in Westerland auf Sylt: Urlauber finden es „befremdlich“

Schleswig-Holstein ist nach wie vor eine beliebte Urlaubsregion, und die Nordseeinsel Sylt liegt unangefochten auf Rang eins der Reiseziele im nördlichsten Bundesland. Entsprechend viel los ist in der Friedrichstraße, einer der Flaniermeilen in Westerland. Zwischen den Urlaubern leuchten immer mal wieder auffällige neongelbe Flecken auf: es sind Ordnungskräfte, die in grellen Warnwesten durch die Innenstadt patrouillieren. Ihre Anwesenheit wirft bei manchen Touristen Fragen auf.

„Befremdlich fand ich es in diesem Jahr, dass die Gäste einer Urlaubsinsel in Westerland durch eine Security ‚beschützt‘ werden müssen. Das gab es in all den Jahren vorher nicht. Sehr Schade“, äußert sich ein Urlauber in einer Sylter Facebook-Gruppe. „Beschützt vor wem oder was?“, fragt jemand nach. Das interessiert auch andere Sylt-Fans. Manche bringen die Präsenz der Ordnungskräfte in Zusammenhang mit dem Protestcamp der linken Aktivisten und Punks, die ihre Zelte in der Nähe von Aldi in Tinnum aufgeschlagen haben.

Sylt-Urlauber wundern sich über die Anwesenheit von Security in Westerland. (Montage Ippen.Media) © imago/Dagmar Schlenz/montage

Gegen Lärm, Vandalismus, „Wildpinkelei“: Gemeinde Sylt setzt auf Security in Westerland

Sylt möchte als touristischer Ort den unterschiedlichsten Besucherinnen und Besuchern ein schönes Ferienerlebnis bieten, so die Gemeinde Sylt gegenüber Ippen.Media. Um das sicherzustellen, würde man auf verschiedene Maßnahmen setzen, darunter auch die Patrouillen der Sicherheitskräfte in Westerland. Tatsächlich besteht die Hauptaufgabe der Security-Mitarbeiter nicht darin, Urlauber vor tätlichen Übergriffen zu schützen. Denn die kommen auf der Nordseeinsel, auf der es schon mal Schampus an der Wurstbude gibt, auch nicht häufiger vor, als an anderen Urlaubsorten.

Das bestätigt auch eine Sprecherin Polizeidirektion Flensburg auf Nachfrage von Ippen.Media. Aus polizeilicher Sicht sei die bisherige Sommersaison ruhig verlaufen. Wozu also die zusätzliche Security in der Innenstadt? Die Streifen sollen zum Beispiel verhindern, dass es zu Vandalismus wie etwa Graffiti-Schmierereien kommt und öffentliche Räume als Toilette missbraucht werden. Zur Erinnerung: im letzten Jahr wurde in Westerland sogar ein Zaun und eine Mauer gegen Wildpinkler errichtet. Auch das nicht erlaubte Radeln durch die Fußgängerzone soll unterbunden werden. Nachts haben die Security-Mitarbeiter ein besonderes Augenmerk auf den Strand, an dem immer wieder laute Privatpartys stattfinden.

Einsatz von City-Streifen in Westerland auf Sylt nichts Neues

Einige Urlauber merken an, „früher“ habe es so etwas wie Security auf der Nordseeinsel nicht gegeben. Doch diese Einschätzung ist nicht richtig. Der Einsatz von Sicherheitskräften gegen die Punks auf Sylt war zwar im letzten Jahr ein großes Thema in den Medien, aber sogenannte City-Streifen sind schon viele Sommer in Westerland unterwegs. Gerade nächtliche Strandpartys sind seit Jahren ein Thema auf der Promi-Insel Sylt, und die werden keineswegs nur von Punks gefeiert. In Bezug auf das Protestcamp gäbe es in diesem Jahr aus polizeilicher Sicht keine Auffälligkeiten zu vermelden, berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg.

„Unsere Gastfreundschaft gilt allen, genauso gelten die Regeln für alle“, so das Presseteam der Gemeinde Sylt auf Nachfrage von Ippen.Media. Sylt sei offen für alle Gäste, man freue sich über jede Besucherin und jeden Besucher. „Es ist inzwischen seit einigen Jahren normaler Standard geworden, dass der Außendienst unseres Ordnungsamtes in den Sommermonaten durch ein externes Sicherheitsunternehmen unterstützt wird“, erklärt die Gemeinde Sylt weiter. Zu den Kosten für die zusätzliche Security wollte sich die Gemeinde mit Hinweis auf vertrauliche Vertragsinhalte nicht äußern.