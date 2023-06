Opposition stellt Wirtschaftsminister Madsen schlechtes Zeugnis aus

+ © DPA Optimismus und Pragmatismus will Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen verbreiten. © DPA

Gute A-Note, aber noch Probleme: Schleswig-Holsteins deutsch-dänischer Wirtschaftsminister Madsen besticht mit Leichtigkeit, fremdelt aber noch mit der Größe der neuen Aufgabe.

Kiel – Seine Berufung ins Kabinett von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist 2022 eine echte Überraschung gewesen. Zwar war der gebürtige Däne Claus Ruhe Madsen (beide CDU) als Oberbürgermeister von Rostock durch muntere Talkshow-Auftritte bereits einem bundesweiten Publikum bekannt. Der Wechsel nach Kiel war für den 50-Jährigen aber ein Quereinstieg. So etwas birgt ein Hochrisiko. Das ist ein Jahr später noch zu merken. Große Spuren hat der Unternehmer als Wirtschaftsminister noch nicht hinterlassen.

Was sagt der Mann mit dem markanten Bart selbst? „Ich will Optimismus und Pragmatismus verbreiten“, so Madsen. Mit Blick auf die Energiepreiskrise und den Krieg in der Ukraine sieht er als eine seiner Kernaufgaben, Verlässlichkeit auszustrahlen. „Vertrauen in die Zukunft ist wichtig, denn Wirtschaft ist zur Hälfte Psychologie.“ Er habe deshalb ein offenes Ohr für die Unternehmen und sei in seinem ersten Amtsjahr viel unterwegs gewesen, um Verbände, Vereine und die Menschen kennenzulernen.

Der mittlerweile eingebürgerte Wirtschaftsminister hat nun auch ein CDU-Parteibuch. Der Vater einer Tochter nimmt viele Termine wahr. Der Mensch Madsen kommt dabei gut an. „Ein ausgesprochen sympathischer Mann“, sagt FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Kritiker bemängeln aber, Madsen habe noch keine große Initiative gestartet, sei bei einigen Schlüsselthemen des Landes nicht sattelfest. Madsens Vorgänger Bernd Buchholz (FDP) war sowohl in Fachkreisen als auch in der Landespolitik hoch angesehen, er macht ihm heute als Oppositionspolitiker das Leben schwer. „Inhaltlich sind wir in vielen Fragen nahe beieinander, aber bei Wirtschafts- und Verkehrsministern sind wir es gewohnt, dass das sehr aktive und präsente Mitglieder der Landesregierung sind“, sagt Vogt über Madsen. Von ihm bekomme er relativ wenig mit

Madsen selbst räumt Anlaufschwierigkeiten ein. „Nach einer gewissen Zeit ist mir klar geworden, wie riesig dieses Ministerium ist.“

„Herr Madsen sticht negativ heraus“, bemängelt Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD). „Ich kriege so viele frustrierte Rückmeldungen von Unternehmern und Unternehmensverbänden, die ihn alle nicht wirklich ernst nehmen. Auch aus CDU-nahen Kreisen.“

Versöhnlicher fällt die Bewertung des SSW aus. „Madsen genehmigt viel und gibt reichlich Förderbescheide heraus“, sagt SSW-Fraktionschef Lars Harms. Schwieriger sei es im Verkehrsbereich. Der Minister setze sich weder für vernünftige Tempo 130 auf der Autobahn noch für ein zeitlich begrenztes Überholverbot für Lkw ein. Beides gebe es im Nachbarland Dänemark. Es gebe für ihn „nur eine 3 bis 4 – und das mit wohlwollendem Dänemark-Bonus“.