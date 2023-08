Nabu kritisiert Kritiker des Nationalparks Ostsee

Strandbesucher genießen die Sonne an der Ostsee. Der Nabu kritisiert die ablehnende Haltung vieler Interessengruppen in der Diskussion um die Einrichtung eines Ostsee-Nationalparks. © dpa

Der Umweltverband Nabu Schleswig-Holstein setzt sich für einen besseren Schutz der Ostsee ein - und wirft Gegnern des geplanten Nationalparks vor, mit unsauberen Argumenten zu arbeiten.

Neumünster/Kiel – Der Umweltverband Nabu hat die aus seiner Sicht polemische Stimmungsmache in der Debatte über den Nationalpark Ostsee kritisiert. Manche Gegner des Ostsee-Nationalparks zeigten an einer vernünftigen Auseinandersetzung kein Interesse, monierte Nabu-Landesgeschäftsführer Ingo Ludwichowski am Freitag. „Statt Argumenten werden absurd-falsche Tatsachenbehauptungen verbreitet.“

Das betreffe zum Beispiel die Badestrände. Das Umweltministerium betone immer wieder, keine Badestrände zu sperren, und die Gebietskarten belegten das auch deutlich. „Dennoch verbreiten Nationalparkgegner das Gerücht, Umweltminister (Tobias) Goldschmidt wolle Einheimischen wie Gästen das Badevergnügen nehmen“, kritisierte Ludwichowski. Ein weiteres Beispiel betreffe die Segler, die selbst in den streng geschützten Bereichen kein Störfaktor seien. Für das Segeln seien daher keine Einschränkungen notwendig. „Trotzdem rufen Funktionäre des Segler-Verbands zur Protestfahrt auf.“

Nabu: Kritik des Bauernverbands „absurd“

Der Nabu-Landesgeschäftsführer kritisierte auch Tourismus-Manager, die behaupten, der Tourismus sei gefährdet. „Bislang hat kein Nationalpark an keinem Ort der Welt dem Tourismus geschadet“, hielt er entgegen. Nationalparks seien im Gegenteil ein wirksamer Werbefaktor und würden von ihren Gästen geschätzt. „Mit Unterstützung des Ökotourismus entsteht zudem ein qualitativ höherwertiges Wirtschaftselement“, so Ludwichowski.

Für besonders absurd hält er die Ablehnung eines Nationalparks durch den Bauernverband. Keine einzige Landwirtschaftsfläche sei in die geplante Nationalparkkulisse einbezogen. Die Landwirtschaft trage mit ihren Nährstoff- und Pestizidfrachten aber gravierend zur schlechten Situation der Ostsee bei.

„Einer notwendigen, fairen Auseinandersetzung wird so der Boden entzogen“, kritisierte Ludwichowski. Viele Gegner eines Nationalparks nehmen nach seiner Einschätzung den kritischen Zustand der Ostsee nicht ernst. Kein Küstenstreifen der Ostsee werde so intensiv von Menschen beansprucht und folgenschwer überlastet wie der in Schleswig-Holstein. Lediglich drei Prozent der Strandfläche seien für den Naturschutz reserviert. Vogelarten wie Zwergseeschwalbe und Sandregenpfeifer hätten aber nur in streng abgeschirmten Restbereichen der Natur eine Chance, ihre Brut durchzubringen.