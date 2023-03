Großeinsatz im Norden: Auto stürzt von Brücke ins Wasser

Von: Sebastian Peters

Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus dem Wasser geborgen werden © WestküstenNews

Großer Sucheinsatz nach Unfall in Meggerdorf. Ein 18-jähriger Fahrer stürzte mit seinem Auto in die Sorge. Rettungskräfte suchten stundenlang nach dem jungen Mann.

Meggerdorf – Ein 18-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch, 15. März 2023, mit seinem Auto in den Fluss Sorge gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der B202 bei Meggerdorf im Kreis Schleswig-Flensburg. Aus bislang ungeklärter Ursache durchbrach der Fahrer mit seinem Auto ein Brückengeländer und stürzte in den Fluss.



Schwerer Unfall in Meggerdorf – Autofahrer fährt mit PKW in die Sorge und verschwindet spurlos

Ein anderer Verkehrsteilnehmer alarmierte gegen 04:10 Uhr die Rettungskräfte, als er ein beschädigtes Brückengeländer in Höhe der Sandschleuse entdeckte. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin Fahrzeugteile, die auf einen Unfall hindeuteten. Kurz nach 05:00 Uhr entdeckten sie dann das Auto in der Sorge. Gegen 07:50 Uhr konnte der Wagen komplett geborgen werden. Das Auto war leer, von einem Fahrer keine Spur. Die Retter leiteten umgehend die Suche nach vermeintlich verletzten Fahrzeuginsassen ein.

Parallel dazu geführte Ermittlungen ergaben, dass sich der mutmaßliche Fahrer in einer Schule aufhalten sollte. Eine Überprüfung gegen 09:30 Uhr bestätigte den Verdacht. Der 18-jährige Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er den Unfall verursacht und sich vom Unfallort entfernt habe. Weitere Personen waren nicht im Auto. Da er sich leicht verletzt hatte, werde er sich noch in ärztliche Behandlung begeben.

Nach Unfall in Meggerdorf – Polizei ermittelt die näheren Umstände

Ob durch auslaufenden Kraftfahrstoff Schäden für die Umwelt entstanden sind, wird noch geprüft. Die untere Wasserbehörde ist vor Ort. Die B202 war für die Dauer des Einsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.