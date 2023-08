Diese Luxus-Kreuzfahrtschiffe kommen im Sommer 2023 nach Sylt

Von: Dagmar Schlenz

Die Nordseeinsel Sylt lockt auch auf dem Seeweg so manche Besucher an. Im Hafen von List werden im Sommer 2023 einige Luxus-Kreuzfahrtschiffe erwartet.

List/Sylt – Die Nordseeinsel Sylt steht bei Urlaubern hoch im Kurs. Sie kommen nicht nur für einen Tagesausflug nach Sylt oder machen Strandurlaub an der Nordsee. Immer mehr Touristen statten der Nordseeinsel im Rahmen einer Kreuzfahrt einen Besuch ab. Ziel der meisten Kreuzfahrer ist der Hafen von List ganz im Norden der Insel, von dem aus auch die Sylt-Fähre nach Dänemark verkehrt. Diese Luxus-Kreuzfahrtschiffe werden im Sommer 2023 einen Stopp vor Sylt einlegen.

Hafen: List auf Sylt Koordinaten: 55° 0,98' N 008° 26,455' E Adresse: Hafenstraße, 25992 List Liegeplätze (Sportboote): 30

Luxus-Segelschiff Sea Cloud Spirit: Im Sommer 2023 gleich zweimal auf Sylt

Der Luxus-Segler „Sea Cloud Spirit“ ist ein echter Hingucker und war bereits im letzten Jahr zu Gast auf Sylt. Damals hatte das Segelschiff neben Kreuzfahrtgästen auch ein Team vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) an Bord, das die Mini-Kreuzfahrt mit der Sea Cloud Spirit nach Sylt für die Nordstory „Kreuzfahrt unter weißen Segeln“ dokumentierte. In diesem Sommer wird das imposante Segelschiff gleich zweimal die Nordseeinsel Sylt ansteuern.

Der erste Besuch der „Sea Cloud Spirit“ auf Sylt ist am 08. August 2023 um ca. 07:00 Uhr geplant. Das Schiff wird vor List auf Sylt auf Reede liegen und die Insel am 09. August 2023 gegen 06:00 Uhr wieder verlassen. Bereits am 12. August 2023 gegen 11:00 Uhr kommt der schmucke Windjammer dann erneut nach Sylt und bleibt bis zum 13. August 2023 gegen 10:00 Uhr. Das Dreimast-Vollschiff „Sea Cloud Spirit“ verfügt über 69 Außenkabinen, eine 4-tägige Tour von Hamburg nach Sylt kostet ab 2895 Euro pro Person.

Der Luxus-Segler „Sea Cloud Spirit“ wird im Sommer 2023 gleich zweimal auf der Nordseeinsel Sylt erwartet. © NDR/Joker Pictures/Mario Göhring

Scenic Eclipse läuft im September 2023 die Nordseeinsel Sylt an

Die im Jahr 2029 fertiggestellte „Scenic Eclipse“ ist die laut Angaben der Reederei Scenic Luxury Cruises & Tours weltweit erste Discovery Yacht. Mit der „Scenic Eclipse“ werden unter anderem Luxus-Kreuzfahrten nach Norwegen, Island und in die Antarktis angeboten. Auf Sylt legt das Kreuzfahrtschiff im Rahmen einer 11-tägigen Kreuzfahrt „Großartige europäische Städte“ am 13. September 2023 um 02:00 Uhr morgens einen Stopp ein. Die Passagiere haben einen Tag Zeit, um beispielsweise die fünf Dinge auf Sylt abseits des Touri-Trubels zu erleben.

Am 13. September 2023 um Mitternacht wird dann der Anker wieder gelichtet und die „Scenic Eclipse“ setzt ihre Fahrt zur Isle of Wight in Großbritannien fort. Die Kreuzfahrt auf dem Luxusschiff mit Zwischenstopp Sylt kostet ab 8671 Euro pro Person. Maximal 228 Gäste werden in den 114 stilvoll eingerichteten Suiten mit privater Veranda und einem separaten Loungebereich untergebracht.