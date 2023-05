Kommunalwahl Schleswig-Holstein: Das erwarten die Parteien

Wer wird in den kommenden fünf Jahren in den Rathäusern der Städte und Gemeinden des Landes sitzen? © dpa

Nach Niederlagen bei Landtags- und Europawahl droht der SPD Mitte Mai die nächste Enttäuschung. Die Regierungsparteien CDU und Grüne sehen sich weiter im Aufwind.

Kiel – Ein Jahr nach der Landtagswahl mit einem sehr klaren CDU-Sieg werden die Menschen in Schleswig-Holstein am Sonntag wieder an die Wahlurnen gerufen. Sie entscheiden am 14. Mai über die Zusammensetzung der Gemeinde- und Kreisvertretungen in den kommenden fünf Jahren. Laufen die Grünen der SPD nun auch auf kommunaler Ebene den Rang ab wie schon bei den jüngsten Landtags- und EU-Wahlen?

Das Wählerverhalten hängt aber über politische Überzeugungen hinaus von ganz praktischen Faktoren ab: Wie funktionieren Gesundheitsversorgung, Bus und Bahn, Schule, Kita, die Unterbringung von Geflüchteten? Wie arbeitet die lokale Verwaltung, was ist mit Windkraft-Ausbau und neuen Stromleitungen?

Für das landesweite Ergebnis ist die Ausgangslage der Parteien ganz unterschiedlich. Am besten ist sie für die CDU. 2018 lag die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther mit 35,1 Prozent klar vor SPD (23,3 Prozent) und Grünen (16,5). Zur Landtagswahl 2022 war der Vorsprung der CDU noch größer: Sie schaffte 43,4 Prozent, die Grünen 18,3 und die Sozialdemokraten fielen mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller auf den Tiefpunkt (16 Prozent). Die SPD-Mitglieder hoffen inständig auf Besserung, aber ob das eintrifft?

Günther hat für die CDU das Ziel verkündet, mit Abstand stärkste Partei im Land zu werden. Generalsekretär Lukas Kilian legte noch einen drauf: „Wir wollen überall Platz 1 schaffen“. Auch in der Landeshauptstadt Kiel, wo die SPD die stärkste Fraktion stellt. Und wo ihr die Verkehrssituation und Leerstände in der Innenstadt Stimmen kosten könnten.

Die Grünen hatten es zur Landtagswahl geschafft, erstmals drei Wahlkreise zu gewinnen, zwei in Kiel und einen Lübeck. Die SPD ging leer aus. In Flensburg verlor sie mittlerweile auch den Oberbürgermeister-Posten. Und inhaltlich? „Wir setzen auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft und legen unsere Priorität deshalb auf soziale Fragen“, hatte Landesgeschäftsführer Götz Borchert bei der Vorstellung der SPD-Wahlkampagne gesagt.

Sollte die Partei landesweit noch weiter einbrechen, geriete auch die Landesvorsitzende Serpil Midyatli weiter unter Druck, nachdem sie Anfang Februar mit 65 Prozent im Amt bestätigt wurde. Vor fünf Jahren jedenfalls legten die damalige Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange und Ex-Innenminister Andreas Breitner kurz nach der Wahl dem damaligen Landesvorsitzenden Ralf Stegner den Rücktritt nahe, nachdem die SPD eingebrochen war.

Die Grünen: Ohne Querelen, inhaltlich geschlossen

Höchst selbstbewusst, inhaltlich geschlossen und ohne personelle Querelen sind die Grünen unterwegs, die wie zur Landtagswahl zweitstärkste Kraft werden wollen. Sie treten mit 1 500 Kandidaten an, viel für sie, aber weit weniger als SPD (gut 5 000) und CDU (6 200). Aber die Grünen sind überzeugt, in den Kommunen stärker Fuß fassen zu können. Einen Bürgermeister in einer größeren Stadt haben sie im Norden noch nicht. Beim jüngsten Landesparteitag sprach zwar eine grüne Landrätin – aber die kam aus Niedersachsen.

Die zur Landtagswahl auf 6,4 Prozent abgeschmierte FDP – nur wenig mehr als die 5,7 Prozent des SSW – demonstriert Zuversicht. Sie will die 6,7 Prozent von 2018 toppen, gab der neue Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky als Ziel aus, trotz des mauen Erscheinungsbildes der Bundespartei.

Besonders kräftig zulegen will der SSW, der 2018 zur Kommunalwahl mit 2,3 Prozent nur auf Platz sieben lag, hinter AfD und Linken. Diesmal sollen es drei Prozent und damit 30 Prozent mehr werden. Das Leben im Land soll bezahlbar bleiben, das ist das Motto der Partei der dänischen und friesischen Minderheit – der Slogan hatte ihr schon im Krisenjahr 2022 zur Landtagswahl zum Erfolg verholfen.

„Die Kommunalwahlen sind keine Landtagswahl im Kleinen“, sagt der Politikwissenschaftler Prof. Wilhelm Knelangen. „Das kann man schon daran erkennen, dass es einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Parteien nur in den etwas größeren Gemeinden und auf Ebene der Kreise gibt.“ Das am Wahlabend präsentierte Landesergebnis sei nur das Zusammenzählen der Ergebnisse für die Kreistage und Räte der kreisfreien Städte.

Gerade auf dem Land trete häufig nur eine Wählergemeinschaft an. Dort gehe es nicht um politische Richtungen, sondern um Personen und primär um das, was lokal wichtig ist, betont Knelangen. „Natürlich hat die allgemeine politische Stimmung in Bund und Land auch Einfluss auf die Wahlentscheidung.“ In einer Großstadt aber seien die Kandidaten den meisten Menschen unbekannt. „Dann ist es eher die Parteizugehörigkeit, die Orientierung für die Wahlentscheidung gibt.“

Lokale Themen dominieren deutlich“, sagt auch Jörg Bülow, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeindetags. Schulen, Kitas, Flüchtlingsunterbringung, Energiewende und Wohnraum sind für ihn landesweit die Top fünf. Zunehmend wichtig werde für viele auch die Frage, ob zur Wärmeversorgung kommunale Netze errichtet werden sollen oder ob man auf individuelle Lösungen mit Wärmepumpen setze.