Landwirt Grell: „Lassen Bakterien für uns arbeiten“

Milchviehhalter Knud Grell will seinen Hof umweltverträglich führen. © dpa

Sie fressen reichlich, geben dreimal täglich Milch und hinterlassen eine Menge Gülle. Bauer Grell sucht nach Wegen, das Wirtschaften mit seinen Kühen umweltverträglicher zu machen - und bekommt dabei Unterstützung von seiner Molkereigenossenschaft.

Duvensee – Damit die Milch bei Knud Grells rund 500 Kühen in Duvensee reichlich fließt, brauchen die Tiere große Mengen Futter und hinterlassen ebenso große Mengen Gülle. Die Umweltbelastungen der Milchwirtschaft sind vielfältig und reichen von Kohlendioxid und Lachgas bis Nitrat. Der 34 Jahre alte Knud Grell führt einen Hof im Kreis Herzogtum Lauenburg gemeinsam mit seinem Vater und hat erste Schritte unternommen, um Belastungen zu reduzieren. Dabei bekommt er Unterstützung von der Milchgenossenschaft Arla, der er angehört.

Grell war nach seinem Landwirtschaftsstudium in Neuseeland und Afrika, um Erfahrungen zu sammeln, und ist schließlich auf die Methoden der regenerativen Landwirtschaft gestoßen. „Bei der Fütterung schauen wir auf jede Einzelheit“, sagt er. Seine Überlegung sei gewesen: „Das müsste man beim Boden auch machen können.“

Grells Ideen decken sich mit den Zielen von Arla. Das Unternehmen hat ein Klimacheck-Programm aufgelegt, um die Kohlendioxid-Äquivalente, auch CO2e genannt, pro Kilogramm Milch bis 2030 um 30 Prozent zu verringern, erklärt Arla-Pressesprecher Markus Teubner. Für die Teilnahme an dem Programm bekommen die Bauern einen Cent pro Kilogramm Milch extra. Rund 93 Prozent der knapp 9 000 Arla-Landwirte in sieben europäischen Ländern machen inzwischen mit. Zudem haben sich in einem Arla-Pilotprogramm zur regenerativen Landwirtschaft 24 Arla-Betriebe in fünf Ländern zusammengeschlossen, um weiter voranzugehen und sich auszutauschen. Knud Grell gehört zu dieser kleinen Gruppe.

Auch das Deutsche Milchkontor (DMK) aus dem niedersächsischen Zeven setzt auf einen Agrar-Klimacheck der Höfe. Bis 2030 will das Unternehmen seine Treibhausgas-Emissionen um 20 Prozent senken. „Aktuell arbeiten wir in einem Pilotprojekt an der Vision eines klimafreundlichen Zukunftsbetriebs“, sagt eine DMK-Sprecherin. Dabei geht es darum, die Klimabilanz zu verbessern, aber auch auszuprobieren, wie Kohlenstoff vermieden, reduziert oder gespeichert werden kann.

Grells Ziel der regenerativen Bewirtschaftung ist, die Bodenbiologie zu verbessern und nicht mehr zu pflügen. Auf acht von 400 Hektar hat er angefangen. „Wir sind noch im Probierprozess. Ich bin stark überzeugt, aber es ist ein Risiko“, sagt er. So wuchs auf einer Fläche nach der Ernte für einige Wochen eine Zwischenfruchtmischung, bevor die Rapssaat direkt in den Boden kam. Zufrieden ist Grell mit dem Ergebnis nicht, der nötige Regen kam nicht rechtzeitig.

Bei der Fütterung der Kühe mischt der junge Bauer eine Bakterienmischung und Mehl des Gesteins Zeolith ins Futter. Das soll die Gülle beleben und sie für die Bodenorganismen besser verträglich machen. „Wir lassen die Bakterien für uns arbeiten.“ Im Ergebnis möchte Grell soweit wie möglich auf Mineraldünger verzichten. Das hätte gerade bei den stark gestiegenen Preisen auch einen positiven Effekt auf die Wirtschaftlichkeit des Hofes.

Professor Friedhelm Taube vom Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist skeptisch. „Das ist nicht wirklich neu“, sagt er zu Versuchen mit regenerativer Landwirtschaft. Im maritimen Klima komme es aber nicht zu der gewünschten Anreicherung des Bodens mit Humus – abgesehen von den obersten Zentimetern.

Der weitgehende Verzicht auf Bodenbearbeitung funktioniert nach Taubes Angaben nur in Gebieten, die von kontinentalem Klima und Trockenheit geprägt sind. „In Regionen mit regelmäßig hohen Niederschlägen haben wir nach spätestens drei Jahren ohne Bodenbearbeitung und Herbizideinsatz die Gefahr der Verdichtungen des Oberbodens und nachfolgender Ungrasausbreitung beobachtet.“

Herbizide nutzt Grell nach eigenen Angaben weiterhin. Gegen Bodenverdichtung könnte er eine Tiefenlockerung ohne Umpflügen einsetzen.

Von Versuchen, die Qualität der Gülle durch Futterzusätze zu beeinflussen, hält Taube nicht viel. „Die wissenschaftliche Evidenz positiver Wirkungen ist nicht gegeben“, sagt der Wissenschaftler. Ob Gülle für einen Boden verträglich ist, ist nach seiner Erfahrung schlicht eine Frage der Menge.

Aus Sicht von Ole Lamp, der bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Fachbereichsleiter für Rinderhaltung ist, kann die Gabe von Mikroorganismen sinnvoll sein, wenn es bei einem Rind zu Verdauungsproblemen kommt. „Bei gesunden und im Gleichgewicht befindlichen Tieren ist von solchen Zusätzen aber eine sehr geringe oder gar keine Wirkung zu erwarten. Dies zeigt sich auch in unseren eigenen Untersuchungen mit diversen kommerziellen Zusätzen, die bei gesunden Tieren mit hohen Leistungen oft keine messbaren, kurzfristig positiven Effekte erzielen konnten.“

Grell und Arla wollen zunächst über vier Jahre im Rahmen des Pilotprogramms mit externer fachlicher Unterstützung beobachten, ob und welche positive Effekte Maßnahmen wie Futterzusätze und andere Praktiken der regenerativen Landwirtschaft haben. dpa