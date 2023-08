Landtagspräsidentin Herbst reist nach Kopenhagen

Von: Katia Backhaus

Teilen

Landtagspräsidentin Kristina Herbst (r.) trifft in Kopenhagen Parlamentspräsident Søren Gade. © Landtag, S. Seidel

Bei ihrem Besuch in Dänemark trifft Landtagspräsidentin Herbst Parlamentspräsident Gade. Im Fokus ihrer Gespräche stehen trotz einiger aktueller deutsch-dänischer Irritationen Gemeinsamkeiten.

Kiel/Kopenhagen – Zuletzt waren die Beziehungen zum dänischen Nachbarn immer mal wieder ein Thema in Schleswig-Holstein – nun hat Kristina Herbst, Landtagspräsidentin, Søren Gade, den Präsidenten des dänischen Folketings, getroffen. „Mir ist nach dem Gespräch im Folketing noch deutlicher geworden, wie viel wir gemeinsam haben und auch wie viel wir von unseren Nachbarn im Norden lernen können“, erklärte Herbst im Anschluss an das Gespräch mit dem dänischen Parlamentspräsidenten in Kopenhagen. „Mit dem Bau der Fehmarnbelt-Querung rücken wir dichter zusammen.“

Die grenzüberschreitenden Kontakte sind seit Kurzem allerdings erschwert: Dänemark kontrolliert seit gut einer Woche seine Grenzen wieder schärfer als zuvor, Grund dafür sind laut dänischer Regierung die Koranverbrennungen und die dadurch angespannte Sicherheitslage. Eigentlich sollten die Zusatzkontrollen nur bis Donnerstag, 10. August, gelten, am Mittwoch aber erklärte das Land, diese Regelung um eine Woche zu verlängern. SPD und FDP im schleswig-holsteinischen Landtag kritisierten die Entscheidung.

Einreisekontrollen? Nur in Ausnahmesituationen, meint Herbst

„Wir haben für die Sicherheitsbedenken unserer dänischen Freunde vollstes Verständnis – das sind derzeit außergewöhnliche Umstände“, sagte Parlamentspräsidentin Herbst in Kopenhagen. „Wir setzen uns aber natürlich weiterhin für ein Europa der offenen Grenzen ein, in dem die Mitgliedstaaten nur in zeitlich begrenzten Ausnahmesituationen umfängliche Einreisekontrollen an den europäischen Binnengrenzen vornehmen sollten.“

Ein weiteres Thema des präsidialen Treffens: die Zusammenarbeit zwischen Kopenhagen und Kiel in der Ostseekooperation. Während des Vorsitzes Dänemarks in der Ostseeparlamentarierkonferenz (2024 bis 2025) wollen sich die Länder eng austauschen. Schleswig-Holstein übernimmt den Vorsitz im Jahr 2026.

Deutsche Minderheit erhält mehr Gewicht im dänischen Parlament

„Es hat mich sehr gefreut, dass der Folketingspräsident im Gespräch bestätigt hat, dass auch ein lang gehegter Wunsch der deutschen Minderheit in Dänemark in Erfüllung geht: Der Kontaktausschuss, der die Interessen der deutschen Minderheit gegenüber der staatlichen Ebene vertritt, wird zukünftig zu einem Ausschuss im Parlament aufgewertet“, sagte Herbst. Dieser sei zuvor am Kulturministerium angesiedelt gewesen. „Das deutliche Bekenntnis des Präsidenten zur Bedeutung der Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland hat mich besonders gefreut.“

Mit Blick auf die deutsch-dänischen Beziehungen hatte zuletzt der Südschleswigsche Wählverband (SSW) Kritik geübt. Anlass war die Ankündigung der dänischen Bahn, dass ab 2028 voraussichtlich keine dänischen Züge mehr über die Grenze fahren werden. Grund dafür sei die Anschaffung neuer Züge, die nicht mit dem deutschen Netz kompatibel seien, hieß es. Der SSW-Abgeordnete Stefan Seidler hatte dies in einem NDR-Bericht kritisiert: „Man kann den Leuten nicht vorgaukeln, dass die deutsch-dänische Zusammenarbeit wunderbar funktioniert, wenn es bei so einer – für manche vielleicht banal aussehenden – Sache im Bahnverkehr dann nicht mehr funktioniert.“