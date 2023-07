Land Schleswig-Holstein will Gebäude aufgeben

Finanzministerium überprüft Liegenschaften und arbeitet an Sanierungskonzept

Kiel – Das Finanzministerium in Kiel will bis zum Ende des Jahres ein Gesamtkonzept zur Sanierung der Landesliegenschaften erarbeiten. Einer Sprecherin zufolge sollen ineffizientere und unwirtschaftlichere Gebäude aufgegeben und insgesamt eine Reduzierung von beheizten Flächen im Raum Kiel erreicht werden. Zu den offenen Fragen gehört, ob das Konzept zu einem Umzug der Staatskanzlei führen wird, also der Regierungszentrale von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Vor drei Jahren hatte das Finanzministerium angegeben, ein Umzug in den ehemaligen Sitz der Wehrbereichsverwaltung in Kiel werde geprüft. Zurzeit sei ein solcher Umzug nicht geplant, sagte die Ministeriumssprecherin. Das Gebäude werde derzeit vom Zentralen IT-Management Schleswig Holstein mit 90 Mitarbeitern genutzt und Teil des zu erarbeitenden Konzeptes sein. Die Staatskanzlei hatte zum Stand 1. Januar laut Finanzministerium 434 Mitarbeitende.

Wie teuer ein Umbau eines Alternativgebäudes wäre, ist unklar

Das ehemalige Gebäude der Wehrbereichsverwaltung, das zwei Kilometer vom jetzigen Staatskanzleisitz entfernt liegt, hatte das Land im Dezember 2014 erworben. Die Gesamtkosten für Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Immobilie beliefen sich laut Finanzministerium bis zum Jahr 2022 auf rund 3,8 Millionen Euro. Zu den Bewirtschaftungskosten zählten Hausmeisterausgaben, Reinigungskosten, Objektsicherung, Pflege der Außenanlagen und die Wartung der technischen Anlagen.

Für Aufregung hatte vor drei Jahren die landeseigene Gebäudemanagementgesellschaft GMSH mit einer Ausschreibung für den Umbau des Gebäudes gesorgt. Die Ausschreibung, die vom Finanzministerium als Verfahrensfehler der GMSH bezeichnet wurde, war von einer Kostenschätzung von 21,85 Millionen Euro für einen Umbau ausgegangen. Die Liegenschaft war zwischenzeitlich auch für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt worden.

Die Bundesverwaltung als ehemalige Eigentümerin habe 2015 mit Sanierungskosten von rund 6,5 Millionen Euro ohne Baunebenkosten gerechnet, hatte Ministerin Monika Heinold (Grüne) vor drei Jahren angegeben. Das Land habe diese Annahme nach dem Kauf auf etwa neun Millionen Euro korrigiert. Aktuelle Angaben werden von dem angekündigten Gesamtkonzept zur Sanierung der Landesliegenschaften erwartet.