Klimawandel in Schleswig-Holstein: Wälder brauchen neue Bäume

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) besucht eine Försterei: So könnte der Waldumbau aussehen.

Rickling – Dieser Sommer meint es gut mit den Wäldern in Schleswig-Holstein. Es regnet viel und die befürchtete Borkenkäferplage ist ausgeblieben. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) steht inmitten von Fichten und Lärchen im Kreis Segeberg und lässt keinen Zweifel daran, dass sich die Wälder unabhängig von der aktuellen Witterung im Norden verändern müssen, um im Klima der Zukunft zu bestehen.

„Wir haben einen Klimawandel und wir müssen darauf reagieren“, sagt der für den Wald zuständige Minister bei einem Besuch in der Försterei Daldorf (Kreis Segeberg). „Ein Wald reagiert relativ langsam. Deswegen müssen wir jetzt anfangen.“ Das gelte für die Landesforsten, aber auch für Kommunal- und Privatwälder. Aus Fichtenbeständen sollen Mischwälder werden, in denen zum Beispiel Rotbuchen, Eichen, Winterlinden, Ahorne, Douglasien und Küstentannen wachsen.

Schwarz nennt die Försterei Daldorf beispielhaft für einen Geeststandort mit leichten Böden, auf denen schnell Trockenprobleme auftreten. Daher werden dort statt wurzelnackter Pflanzen aktuell ein- und zweijährige Bäumchen mit Wurzelballen in vorgebohrte Pflanzlöcher gesetzt. Diese jungen Bäume können nach Worten des Ministers unter dem Schutz alter Fichten und Lärchen schnell anwachsen.

Die Försterei Daldorf ist 1.700 Hektar groß. Auf 1.500 Hektar steht Wald, das entspricht einer Fläche von knapp vier mal vier Kilometern. Hauptbaumarten sind nach Angaben von Förstereileiter Thomas Jacobi Fichte, Küstentanne, Buche, Eiche, Douglasie, Lärche, Kiefer, Bergahorn und Esche.

Der Wald nördlich von Bad Segeberg wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt und nach dem Zweiten Weltkrieg wegen des Mangels an Brennstoff und Baumaterial teilweise in Kahlschlägen gerodet. Anschließend wurden überwiegend Fichten und Kiefern gepflanzt. Jetzt werden die gut 70 Jahre alten Bestände durchforstet und umgebaut – auch mit Hilfe von Unternehmensspenden.

Minister Schwarz lässt sich kurz zeigen, wie es geht und greift dann nach dem akkubetriebenen Erdbohrer. Eine nach der anderen setzt Schwarz kleine Buchen in die Löcher, tritt den regennassen Boden vorsichtig fest und trägt so ein kleines bisschen zum neuen Wald bei. Erfahrene Arbeiter schaffen bis zu 160 Pflanzen pro Stunde.

Mit dem Pflanzen allein sei es aber nicht getan, erklärt Jacobi. „Das ist Hasenfutter“, sagt er und blickt auf die zarten Buchenblätter. Damit weder Hasen noch Rehe die Arbeit zunichte machen, greifen die Waldfachleute zu einem Spritzmittel auf Basis von Schaffett. Das mögen die Wildtiere nicht, aber es schadet ihnen nicht. Die Wirkung hält etwa sechs Monate. Außerdem bemühe man sich, den Wildtierbestand durch Jagd in Schach zu halten.

Beim Waldumbau sei die Försterei Daldorf in Schleswig-Holstein führend, sagt Jacobi. Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollen die letzten alten Fichten geschlagen werden, um Platz für eine neue Generation von Bäumen zu schaffen.

Waldanteil im Norden ist gering

In Schleswig-Holstein gibt es gut 1.730 Quadratkilometer Wald, davon rund 500 Quadratkilometer in der Verantwortung der Landesforsten. Das entspricht einem Anteil von gut elf Prozent an der Landesfläche. Schleswig-Holstein hat unter den Flächenländern in Deutschland den geringsten Waldanteil, dabei jedoch mit 65 Prozent den zweitgrößten Laubwaldanteil an der Waldfläche.