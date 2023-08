„Sind im Krisenmodus“: Kitesurf Masters in St. Peter-Ording starten wegen Hochwasser einen Tag später

Von: Dagmar Schlenz

Am Mittwoch sollte in St. Peter-Ording das weltweit größte Kitesurf Event beginnen. Weil das Gelände noch unter Wasser steht, wird der Start um einen Tag verschoben.

St. Peter-Ording – Sturmtief „Zacharias“ hat den Norden ziemlich auf Trab gehalten. Für Hamburg und die Nordseeküste gab es in der letzten Nacht eine Sturmflutwarnung, und am Morgen herrscht in St. Peter-Ording immer noch „Land unter“. Betroffen ist auch das Event-Gelände für die Multivan Kitesurf Masters. Direkt auf dem Strand wurde für die Veranstaltung eine gigantische Zeltstadt errichtet. Weil die Aufbauarbeiten erst abgeschlossen werden können, wenn das Wasser wieder abgelaufen ist, haben die Veranstalter den Start des Events jetzt von Mittwoch auf Donnerstag verlegt.

Veranstaltung: Multivan Kitesurf Masters Veranstaltungsort: St. Peter-Ording (Strand) Termin: 10. bis 13. August 2023 (Start verschoben) Veranstalter: Choppy Water GmbH Eintritt: kostenlos

Kitesurf Masters in St. Peter-Ording 2023: Veranstalter wegen Hochwasser im Krisenmodus

Eigentlich sollte es am Mittwoch, dem 9. August 2023 in St. Peter-Ording losgehen: Kitesurf-Action pur, dazu ein gigantisches Rahmenprogramm und kostenlose Beach-Partys. Bereits seit einigen Tagen liefen die Aufbauarbeiten für das Mega-Event – 90 Zelte wurden direkt auf dem Ordinger Strand errichtet. Doch Sturmtief „Zacharias“ machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung: Das Abendhochwasser mit Pegelständen bis zu eineinhalb Meter über dem mittleren Hochwasser überschwemmte die Zeltstadt am Meer.

„Bereits seit gestern sind wir im Krisenmodus und sichern die Zelte und Infrastruktur. Teilweise wurde sogar wieder zurückgebaut, um die Standsicherheit zu gewährleisten“, erklärt Matthias Regber, Geschäftsführer des Veranstalters Choppy Water am Montag in einer Pressemitteilung. Man hoffe, die Sturmflut heil zu überstehen und am nächsten Tag den Aufbau fortsetzen zu können, so Regber weiter. Für die Nacht zum Dienstag waren erneut Pegelstände von ein bis anderthalb Metern über dem mittleren Hochwasser angekündigt.

„Land unter“: Sturmtief „Zacharias“ hat die Vorbereitungen für die Multivan Kitesurf Masters in St. Peter-Ording ordentlich durcheinander gewirbelt. (Montage kreiszeitung) © Choppy Water

„Müssen erst das Wasser loswerden“: Kitesurf Masters in St. Peter-Ording starten einen Tag später

Der weitläufige Strand in St. Peter-Ording bietet normalerweise viel Raum. Urlauber dürfen sogar mit dem Auto auf den Strand fahren, auch wenn manche die Parkgebühren in St. Peter-Ording für überzogen halten. Auch Veranstaltungen können direkt am Strand stattfinden, doch am Dienstagmorgen stehen die 90 Zelte, die für die Kitesurf Masters aufgebaut wurden, immer noch im Wasser. „Hier ist Land unter“, berichtet Veranstalter Matthias Regber am Telefon.

„Wir müssen jetzt erstmal das Wasser loswerden und dann ordentlich Gas geben.“ Durch die Verzögerung beim Aufbau können die Kitesurf Masters in St. Peter-Ording nicht wie geplant am Mittwoch, dem 9. August 2023 beginnen „Wir starten mit einem Tag Verspätung am Donnerstag“, so Regber gegenüber kreiszeitung.de. „Das ist sehr ärgerlich, besonders für die Kiter, die bei dem tollen Wind natürlich gerne schon die ersten Wettkämpfe durchgeführt hätten“.

Multivan Kitesurf Masters 2023 in St. Peter Ording: 4 Tage Surf-Action, Shopping und Partys

Die Multivan Kitesurf Masters in St. Peter-Ording gelten als größte Kitesurf-Veranstaltung der Welt. Auf dem Nordseestrand am Rand des Nationalparks Wattenmeer wird auf fast vier Hektar Fläche eine Zeltstadt errichtet. Hier präsentieren diverse Kitesurf-Marken auf der Kite-Expo ihr neustes Equipment, viele Produkte können vor Ort getestet werden. Der „Partner District“ bietet Shopping-Möglichkeiten für Lifestyle-Produkte und in der „Food Corner“ werden am Strand Speisen und Getränke angeboten.

Hier befindet sich auch die Party-Zone, in der täglich ab 19:00 Uhr verschiedene DJs für Stimmung sorgen. Am Freitag, dem 11. August 2023 wird beispielsweise ab 22:00 Uhr DJ-Legende Phil Fuldner am Strand von St. Peter-Ording auflegen. Der Veranstalter rechnet in diesem Jahr mit insgesamt über 80.000 Zuschauern – wenn das Wetter mitspielt, denn bisher war der Sommer eher ein „Totalausfall“. Nach den Kitesurf Masters 2023 wird die gesamte Infrastruktur wieder zurückgebaut und das Gelände sauber der Natur zurückgegeben.