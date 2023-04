Kiel: Mann wegen Ohrfeige erschossen

Kieler Landgericht verurteilt 24-Jährigen zu Haftstrafe wegen Totschlags.

Kiel – Ein 31-Jähriger teilt eine Ohrfeige aus und wird im Gegenzug erschossen: Im Prozess vor dem Kieler Landgericht ist ein 24-Jähriger zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Anders als Staatsanwältin und Nebenklage wertete das Schwurgericht die Tat nicht als Mord, sondern als Totschlag. Die für eine Verurteilung wegen Mordes notwendigen Merkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe habe die Kammer nicht gesehen, erläuterte der Vorsitzende Richter Stephan Becker.



Tatmotiv sei Rache für eine Ohrfeige gewesen, die das Opfer Stunden zuvor dem jüngeren Bruder des Angeklagten verpasst habe. Der 31-Jährige sei nicht arg- und wehrlos gewesen, als der Angeklagte auf ihn zutrat. Bei der Vorgeschichte sei zumindest eine erhebliche Auseinandersetzung zu erwarten gewesen. In seinem Urteil verwies das Gericht demnach auf eine Mitschuld des Opfers. Der 31-Jährige habe durch sein Verhalten womöglich den Impuls zu den Schüssen gegeben, sagte Becker. Vor den tödlichen Schüssen habe er dem Angeklagten: „Mach doch! Mach doch! Schieß doch! Schieß doch!“ entgegen gerufen, als dieser mit einer Schusswaffe in der Hand etwa einen Meter vor ihm gestanden habe.



Außerdem habe er den Angeklagten als Feigling und Schwächling bezeichnet. „Das löste den Impuls für den Schuss aus“, meint der Richter. Die Aufforderung sei selbstverständlich nicht ernst gemeint gewesen, aber darum gehe es auch nicht. Zugunsten des Angeklagten sei anzunehmen, dass er erst in diesem Augenblick die Tötungsabsicht gefasst habe.



Vier Schüsse töteten den jungen Mann

Die Tat ist ein gutes Dreivierteljahr her: Das Opfer wurde am 27. Juni 2022 in Kiel-Gaarden aus nächster Nähe von mindestens vier Schüssen getroffen. Zwei durchschlugen den Brustkorb und waren tödlich.



Die Staatsanwältin und die Eltern als Nebenkläger hatten auf Mord plädiert und eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Sie prüften nun Rechtsmittel, erklärten sie nach dem Urteil. Der Vater zeigte sich sichtlich enttäuscht vom Richterspruch.



Der Angeklagte nahm das Urteil äußerlich gefasst entgegen. Er folgte der Urteilsverkündung konzentriert mit gefalteten Händen und dem Gericht zugewandten Gesicht. Sein Verteidiger hatte auf Totschlag mit einem spontanen Tatentschluss plädiert und um eine milde Strafe gebeten.



Der 24-Jährige hatte die Tat gestanden und auch Reue gezeigt. Er will von dem 31-Jährigen bedroht worden sein, bevor er aus etwa einem Meter auf den Mann schoss. Dies glaubte ihm das Gericht nicht. Es habe keinerlei Anzeichen gegeben, dass das Opfer bewaffnet gewesen sei, sagte der Vorsitzende. Nach der Tat war der Angeklagte geflohen und schließlich Mitte Juli in Gelsenkirchen (NRW) festgenommen.