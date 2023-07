Kerstin von der Decken: die Seiteneinsteigerin in Schleswig-Holsteins Regierung

+ © dpa Die CDU-Politikerin Kerstin von der Decken führt das Justiz- und Gesundheitsministerium. © dpa

Ein Jahr schwarz-grün: Kerstin von der Decken übt eine Doppelrolle aus

Kiel – Von der Justiz-Professorin im Sauseschritt zur obersten Pandemie-Managerin – für Kerstin von der Decken hatte es der Eintritt in die Landesregierung besonders in sich. Ein Jahr danach vermittelt die CDU-Politikerin wie damals den Eindruck, dass sie ihre ungewöhnliche Doppelrolle als Ressortchefin für Justiz und Gesundheit gern ausübt. „Ich bin mit Leidenschaft Ministerin“, sagt die 54-Jährige. Die Möglichkeit, Dinge zu gestalten und zu verbessern, sei großartig. „Die Begeisterung hat nicht nachgelassen, im Gegenteil: Sie wächst mit jedem Tag.“

Vor ihrem Wechsel in die Regierung hatte von der Decken elf Jahre lang an der Uni Kiel den Lehrstuhl für Öffentliches Recht inne. „Wir haben sowohl im Bereich Gesundheit als auch im Bereich Justiz eine ganze Menge vorzuweisen – Dinge, die zum Teil abgeschlossen, zum Teil noch am Laufen sind“, sagt sie zu ihrer ministeriellen Jahresbilanz. Zu den Ergebnissen gehöre die Task Force Notfallversorgung: Sie wurde im Winter 2022 initiiert, als Notaufnahmen drohten überzulaufen. Darüber sei das Land maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die Kliniken finanzielle Überbrückungshilfen bekamen. „Auch in der wichtigen Debatte um die Krankenhausreform sind wir als Schleswig-Holstein mit die deutlichste Stimme.“

Von der Decken verknüpft ihre Bilanz mit Grundsätzlichem: „Wenn Probleme da sind, dann packen wir Schleswig-Holsteiner sie an, suchen Lösungen und setzen diese um – kurzfristig, pragmatisch, absolut lösungsorientiert.“ Das bezieht sie auch auf die schwarz-grüne Regierung. „Wir haben eine sehr, sehr gute Atmosphäre innerhalb der Koalition, sprechen offen und freundlich miteinander und suchen nach Kompromissen.“ Auch beim – vielkritisierten – Thema Haushaltssperre seien schnell und pragmatisch Lösungen gefunden worden.

Probleme analysieren, nicht verdecken

Gegenwind auch aus der Koalition hatte von der Decken mit positiven Äußerungen zu einer Praxisgebühr bekommen. „Daraus gemacht wurde teilweise, ich hätte sie gefordert“, sagt sie. „Aber ich habe nicht gesagt, dass ich die Wiedereinführung der Praxisgebühr verlange – sondern ich habe davon gesprochen, dass man darüber nachdenken muss, wie wir das System der gesetzlichen Krankenversicherung stabilisieren können.“ Sie habe noch keine Richtung eingeschlagen. „Das entspricht meiner grundsätzlichen Haltung, ein Problem nicht zu verdecken, sondern es zu analysieren und dann offen über Lösungsmöglichkeiten nachzudenken.“

In der Justiz werde die personelle Verstärkung weiter vorangetrieben. Die tödliche Messerattacke von Brokstedt in einem Regionalzug habe alle zutiefst erschüttert. „Zugleich werden wir unserer Verantwortung gerecht, praktische Schlussfolgerungen zu ziehen“, sagt von der Decken. „So haben wir die Frage aufgearbeitet, ob Messerangriffe im Hinblick auf die Strafbarkeit neu bewertet werden müssen, und wie die Kommunikation zwischen den Behörden verbessert werden kann.“

Das überragende Gesundheitsthema bleibe über Jahre hinweg die Krankenhausreform, die für das Land eine gute Lösung werden müsse. Der Norden sei schließlich besonders: „Wir haben eine große Fläche, wenig Bevölkerung, die Ostsee auf der einen Seite und die Nordsee auf der anderen, Dänemark im Norden“, sagt von der Decken. „Wir müssen die Balance hinbekommen zwischen flächendeckender Grund- und Notfallversorgung und Spezialisierung an bestimmten Orten.“

Mein Eindruck ist, dass sie das bisher recht besonnen und überlegt macht.

SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller nennt von der Decken angenehm im Umgang und sehr klug. Aber: „Man merkt ihr an, dass sie mit den politischen Führungsaufgaben fremdelt.“ Bei der Krankenhausreform habe sie bisher nicht dargestellt, wie ihre Lösung aussieht.

„Mein Eindruck ist, dass sie das bisher recht besonnen und überlegt macht“, sagt FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. „Sie hat als Jura-Professorin das schwierige Feld der Gesundheitspolitik ein bisschen aufgedrückt bekommen.“ Dort müsse sie sich stärker profilieren und vor allem für mehr Investitionen des Landes in die Krankenhäuser kämpfen.

Für SSW-Fraktionschef Lars Harms ist von der Decken die positive Überraschung im Kabinett. „Als Justizministerin leistet sie gute Arbeit, als Gesundheitsministerin ist sie steigerungsfähig.“ Sie müsse sich erst in dieses Thema reinfuchsen. „Aber immerhin stellt sie sich der Aufgabe – das hat Sozialministerin Touré nicht gemacht.“