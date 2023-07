Dänemark will ab 2028 keine Züge mehr über die Grenze rollen lassen

Von: Katia Backhaus

Teilen

So oder so ähnlich sieht das Innere der Züge aus, die ab 2027 in Schleswig-Holstein verkehren sollen. © Alstom

Für den Zugverkehr in Schleswig-Holstein gibt es in dieser Woche eine gute und eine schlechte Nachricht. 40 neue Elektrotriebzüge sollen den Verkehr in Zukunft modernisieren. Es dürfte Medienberichten zufolge aber deutlich schwieriger werden, die Grenze nach Dänemark per Zug zu überqueren.

Flensburg/Kiel – Ab 2027 sollen im schleswig-holsteinischen Bahnnetz Mitte/Süd-West 40 neue Elektrotriebzüge verkehren. Das meldeten die Verkehrsgesellschaft Nah.SH und der Hersteller Alstom Deutschland. Die Fahrzeuge werden auf den Linien RE 7/70 von Kiel/Flensburg nach Hamburg und RB 61/71 von Wrist/Itzehoe nach Hamburg zum Einsatz kommen. Dafür zahlt das Land laut Alstom knapp 900 Millionen Euro.

Claus Ruhe Madsen (parteilos), Landesverkehrsminister, zeigte sich laut Mitteilung über die Entscheidung erfreut: „Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht: Auf diesen Bahnlinien sind die meisten Menschen in Schleswig-Holstein im Nahverkehr unterwegs. Diesen Menschen müssen wir in Zukunft ein starkes Angebot machen.“ Dazu gehörten ein verlässlicher Fahrplan und moderne, leistungsstarke Fahrzeuge. Damit werde „ein klares Signal für die Verkehrswende im echten Norden“ gesetzt.

Ein weniger positives Signal für den Zugverkehr im Land hat allerdings Nachbar Dänemark gesetzt. Einem Bericht des NDR zufolge wird es ab 2028 kaum noch möglich sein, mit einem durchgehenden Zug die Grenze Deutschland – Dänemark zu überqueren. Bislang sei dies von Flensburg aus im Zwei-Stunden-Takt möglich gewesen, heißt es in dem Bericht.

Neue dänische Züge sind nicht mehr mit deutschem Netz kompatibel

In Zukunft wolle die Dänische Staatsbahn (DSB) aber keine Züge mehr über die Landesgrenze fahren lassen. Diese würden dann in Sonderburg enden. Der Grund sei technischer Natur, berichtet der NDR: Die DSB habe ebenfalls neue Züge bei Alstom geordert, die nicht mit dem deutschen Netz kompatibel sind.

Tatsächlich handele es sich dabei um denselben Zugtyp, den just auch Schleswig-Holstein bestellt hat. Für die länderübergreifende Fahrt müssten allerdings zusätzliche Trafos installiert werden, die die unterschiedliche Spannung umwandeln könnten, sowie eine veränderte Software. Dies habe man als Option in die deutsche Bestellung aufgenommen, erläuterte Madsen dem NDR.

Verkehrsminister Madsen: „Riesen-Rückschritt“

Der Verkehrsminister kritisierte die dänischen Pläne dem Bericht zufolge als „Riesen-Rückschritt“. Aus seiner Sicht seien innenpolitische Gründe die Ursache: „Der dänische Verkehrsminister möchte innerhalb von Dänemark schnelle, gute Anbindungen haben und hat vielleicht nicht für sich den großen Mehrwert darin erkannt, wie wichtig das ist, dass wir auch über die Landesgrenzen hinaus miteinander gut zusammenarbeiten.“

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) hat sich in der Sache mit offenen Briefen an die jeweiligen Verkehrsminster in Kopenhagen und Kiel gewandt. „Man kann den Leuten nicht vorgaukeln, dass die deutsch-dänische Zusammenarbeit wunderbar funktioniert, wenn es bei so einer – für manche vielleicht banal aussehenden – Sache im Bahnverkehr dann nicht mehr funktioniert“, kritisierte der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler im NDR-Interview.