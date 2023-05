Overtourism an der Küste: Kein Platz mehr für Urlauber?

Timmendorfer Strand ist ein beliebtes Urlaubsziel – vielleicht sogar für zu viele Menschen? © dpa

An den Küsten regt sich Widerstand gegen Massentourismus

Westerland/Göhren – Verstopfte Straße, lange Schlangen im Einkaufsladen, kaum bezahlbarer Wohnraum: Gerade mit Blick auf die Sommermonate stöhnt in Urlaubsorten entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste manch Einheimischer auf, wenn er an die vielen Urlauber und Tagesgäste denkt.

Das Wort vom Overtourism (auf deutsch etwa: Ein Zuviel an Touristen) macht die Runde. Von diesem spreche man, wenn sich Einheimische – oder auch andere Urlauber – in ihrer Lebensqualität eingeschränkt oder durch zu viele Gäste gestört fühlten, sagt Bernd Eisenstein, Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung an der FH Westküste. Zwar geben es das Problem in Deutschland nicht flächendeckend, im Gegenteil: Die meisten Orte wünschten sich mehr Tourismus. Zudem gebe es laut den Daten des Deutschen Instituts für Tourismusforschung eine hohe Tourismusakzeptanz. Aber: Der Vergleich der Zahlen von 2019 und 2022 zeige, dass die Akzeptanz leicht zurückgehe. Es gebe offenbar eine erhöhte Sensibilität. Und diese müsse ernst genommen werden.

Das Gefühl des Zuviels kam vielerorts an den Küsten während der Corona-Pandemie verstärkt zum Vorschein. Auf Sylt etwa waren die Einheimischen im ersten Pandemiejahr während des Lockdowns unter sich. Als dann wieder Touristen kamen, kam ihnen ihre Insel noch voller vor als sonst in der Saison. Ähnlich ging es Einheimischen in anderen Urlaubsregionen entlang der Küsten. In einigen Orten gründeten sich Bürgerinitiativen. Auf Sylt entstand das Bündnis „Merret reicht’s“, das die Einheimischen und ihre Bedürfnisse verstärkt in den Mittelpunkt rückt. Auch in Göhren auf Rügen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich dafür ausspricht, nicht noch mehr Bettenkapazitäten zu schaffen.

Gäste gut zu verteilen ist eine Herausforderung

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat nach Angaben des Landestourismusverbands die höchste Tourismusintensität Deutschlands – vor Schleswig-Holstein, das noch am ehesten folgen könne. Der Rest liege deutlich darunter. Dennoch will Geschäftsführer Tobias Woitendorf nicht von Overtourism sprechen. Er versteht unter dem Begriff eine dauerhafte permanente Überbelastung von touristischen Orten. „Das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht.“

Ähnlich sieht es in Schleswig-Holstein aus. Philipp Queiser von der Tourismus-Agentur des Landes sagt, an besonders beliebten Orten könne es mal Belastungen geben. Aber es gebe auch Regionen, in denen es ganz entspannt zugehe. Eine Herausforderung bestehe dann im gezielten Verteilen der Gästeströme.

Tourismus ist aber auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Allein im nördlichsten Bundesland sichert er für fast 170 000 Menschen wohnortsgebundene Arbeitsplätze. Zudem profitiere man vielerorts auch indirekt von den Gästen, sagt Hochschulforscher Eisenstein: Ohne die Touristen würde es sich vielleicht nicht lohnen, eine Bäckerei oder einen Supermarkt offen zu halten.