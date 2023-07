Kaufmann auf der Hallig Hooge: ein außergewöhnlicher Job

Teilen

Für frische Lebensmittel auf der Hallig Hooge ist Kaufmann Jerome Marschke zuständig. © dpa

Jerome Marschke zog vor zwei Jahren mit Frau und Tochter von Hamburg auf die Hallig Hooge, um dort die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Inzwischen fühlt er sich wie ein Einheimischer.

Hooge – Halligkaufmann Jerome Marschke hat viel zu tun an diesem Donnerstagvormittag im Juli. Gerade ist ein Lastwagen, beladen mit Lebensmitteln und anderen Dingen, mit der Fähre vom Festland auf Hooge angekommen. Gemeinsam mit dem Fahrer entlädt Marschke Paletten mit Getränkekisten, schiebt Kisten mit Blumen und Gemüse durch den Hintereingang in den Kaufmannsladen auf der Hanswarft.

Vorne im kleinen Geschäft sind die ersten Tagestouristen angekommen, schauen sich zwischen Grundnahrungsmitteln, Sonnencreme und Delikatessen von der Hallig um. Eine fast komplette Schulklasse aus der Nähe von Nürnberg, die einige Tage auf Hooge verbracht hat und am Nachmittag wieder in Richtung Heimat aufbricht, deckt sich noch mal mit dem Nötigsten ein.

Ein Zeitungsartikel brachte Marschke auf die Idee

Seit gut zwei Jahren ist Marschke nun der Halligkaufmann von Hooge. Damals, noch mitten in der Corona-Pandemie, wagten der 30-Jährige und seine Familie den Schritt aus der Millionenstadt Hamburg auf das kleine Eiland in der Nordsee mit rund 100 Einwohnern. Warum? Für sie sei immer klar gewesen, dass sie nördlicher leben wollten als Hamburg, sagte Jerome im Frühjahr 2021.

Dass die Wahl auf Hooge gefallen sei, sei eher Zufall gewesen. In einem Zeitungsartikel hatten sie gelesen, dass ein neuer Halligkaufmann gesucht werde. Marschke, der zu der Zeit Filialleiter in einem Hamburger Supermarkt war, nahm die Herausforderung an.

Die Halligen werden regelmäßig überflutet

Halligen sind eine Besonderheit in schleswig-holsteinischen Wattenmeer und gelten als weltweit einzigartig. „Schwimmende Träume“ nannte sie der Dichter Theodor Storm einst. Mit Ausnahme eines Sommerdeichs auf Hooge sind die kleinen Inseln nicht eingedeicht und werden regelmäßig mehrmals im Jahr überflutet. Die Häuser stehen zum Schutz vor Sturmfluten auf Warften, künstlich aufgeschütteten Erdhügeln. Manchmal sind sie gerade in den Wintermonaten tagelang nicht vom Festland aus zu erreichen. Auch der Besuch auf einer anderen Warft ist bei Land unter nicht möglich.

Hooge ist die zweitgrößte und vielleicht die bekannteste Hallig. Und es ist die einzige, die einen Kaufmann hat. Langeneß und Oland werden vom Edeka-Markt Ove Lück in Niebüll, der auch Betreiber des Ladens auf Hooge ist, ein- bis zweimal in der Woche beliefert. Er sei damit quasi der einzige Halligkaufmann weltweit, sagt Marschke mit einem Augenzwinkern.

Der Laden ist auch Treffpunkt für soziale Kontakte vor allem in den Wintermonaten.

Michael Klisch, der Bürgermeister von Hooge, ist froh, den Einkaufsladen auf der Hallig zu haben. Dieser stelle die Grundversorgung der Bürger und Gäste dar und könne „uns als Kunden ein sehr gutes Sortiment anbieten“. Und nicht nur das: „Der Laden ist auch Treffpunkt für soziale Kontakte vor allem in den Wintermonaten“, sagt Klisch. Um die erhöhten Preise aufgrund der Halliglage abzufedern, stützt die Gemeinde Hooge den Halligkaufmann finanziell als Daseinsvorsorge. Damit würden für die Halligbewohner die gleichen Verhältnisse wie auf dem Festland erreicht.

Während der Corona-Pandemie war wenig los auf der Hallig. „Es war eine ruhige Zeit damals. Jetzt ist natürlich Action jeden Tag“, sagt Marschke. Aber es gefalle ihm nach wie vor gut. Im Sommer, wenn zahlreiche Urlauber und Tagesgäste auf der Hallig sind, beginnen Marschkes Tage früh und dauern lange. Dann wird er von einer Vollzeitkraft unterstützt. Rund 42.000 Übernachtungsgäste zählt Hooge nach Angaben der Gemeinde jährlich. Hinzu kommen etwa 90.000 Tagesgäste, die meisten im Sommer.

20 Kinder leben auf der Hallig

„Im Winter ist natürlich ein bisschen entspannter“, sagt Marschke. „Da geht man eine halbe Stunde, bevor der Laden öffnet, auf Arbeit. Und da ist der Laden vielleicht auch mal eine halbe Stunde leer.“

Er und seine Familie fühlen sich gut angekommen und integriert auf Hooge. Seine Tochter war vier, als sie von Hamburg nach Hooge zogen, nun hat sie bereits ihr erstes Schuljahr in der kleinen Halligschule absolviert. Insgesamt leben rund 20 Kinder auf Hooge. „Da gibt es genug Spielfreunde“, sagt Marschke. Er ist aktiv bei der Feuerwehr, im Segelverein. „Wir gehören auf jeden Fall dazu, würde ich sagen.“ Und auch an die Stürme des Winters hat sich Marschke gewöhnt. „Land unter finde ich ganz schön, tatsächlich.“