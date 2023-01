2023 kann ein Problem- und Hoffnungsjahr werden

Teilen

Die Menschen in Schleswig-Holstein haben wieder die Wahl: Am 14. Mai stehen Kommunalwahlen an. © DPA

Viele Herausforderungen, aber Chancen auch: Schleswig-Holstein steuert facettenreich das neue Jahr an. Das Land muss schwierige Lagen bewältigen und setzt auf einen Hoffnungsträger, der gar nicht von hier ist.

Kiel – Eine Änderung hat gleich der 1. Januar gebracht: Mit Beginn des neuen Jahres ist in Schleswig-Holstein die Maskenpflicht in Bus und Bahn entfallen – die letzte sichtbare Corona-Vorsichtsmaßnahme für alle. Und was steht 2023 sonst noch so an? Mit vielen Flüchtlingen und mit hohen Preisen infolge des russischen Kriegs in der Ukraine werden die Menschen weiter leben müssen, mit Personalmangel in diversen Bereichen und mit langen Wartezeiten für Handwerker und Material ebenfalls.

Gewählt wird auch; am 14. Mai stehen Kommunalwahlen an. Dann werden die Schleswig-Holsteiner die Zusammensetzung der Gemeinde- und Kreisvertretungen neu bestimmen. Ein Jahr nach der Landtagswahl, die in eine stabile Regierungskoalition aus CDU und Grünen mündete, wird auch das landesweite Ergebnis mit Spannung erwartet. Bei den Kommunalwahlen 2018 lag die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit 35,1 Prozent klar vor SPD (23,3 Prozent) und Grünen (16,5).

Zu den Problemen, die das Land mit ins neue Jahr nimmt, gehört die angespannte Situation im Gesundheitswesen. Zwar ist die Corona-Lage im Griff, doch andere Viren füllen Arztpraxen und Kliniken mit erkälteten Patienten. Da auch Mediziner und Pflegekräfte nicht verschont bleiben, sind viele Einrichtungen am Limit. Schulen, Kitas, Hochschulen und Verwaltungen sind ebenso betroffen. Dass generell weniger junge Leute in den Arbeitsmarkt nachrücken als Senioren ausscheiden, verstärkt den Fachkräftemangel in vielen Bereichen.

2022 hat Schleswig-Holstein wegen des Ukraine-Kriegs mehr Flüchtlinge aufgenommen als im Fluchtjahr 2015. Und das Land stellt sich auf mehr ein. Im November hatte der Regierungschef verkündet, das Land wolle Kapazitäten für die Aufnahme von 20 000 weiteren Flüchtlingen bis März 2023 schaffen. Die Akzeptanz im Land ist noch gut, aber Kommunen geraten bei Aufnahme und Unterbringung zunehmend an Grenzen.

Ein neues Kapitel schreibt der Norden gleich im ersten Monat beim Thema Energieversorgung: Im Januar soll ein Spezialschiff nach Brunsbüttel kommen, das Flüssiggas aufnehmen und wieder in den gasförmigen Zustand umwandeln wird, um es in die Leitungen zu transportieren. Das geplante stationäre Terminal ist für 2026 avisiert und soll später auch grünen Wasserstoff aufnehmen.

Grünes Licht erhofft sich Schleswig-Holstein im ersten Quartal vom schwedischen Konzern Northvolt für den Bau einer Batteriezellenfabrik für Elektroautos bei Heide. Dafür sind noch zwei entscheidende Hürden zu nehmen: Beim Industrie-Strompreis und bei staatlichen Subventionen locken die USA mit deutlich besseren Konditionen. Doch nach einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist die Zuversicht für eine positive Standortentscheidung von Northvolt für den Norden offenkundig gewachsen.