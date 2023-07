46. Hafenfesttage in Heiligenhafen eröffnet

Von: Peter Foth

Die 46. Hafenfesttage wurden am Freitag von Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt (v.l.), Stabsbootsmann Reuter und Obermaat Köhler sowie Tourismusleiter Eike Doyen eröffnet. © Peter Foth

In Heiligenhafen wurden die Hafenfesttage wieder maritim eröffnet. Nach dem traditionellen Anglasen erwartet die Besucher wieder eine zehn Tage lange Party.

Heiligenhafen – Zehn Tage Heiligenhafener Hafenfesttage sind immer eine besondere Zeit. Rund um den Hafen hat der Tourismus-Service, unterstützt durch viele Sponsoren, ein großes Programm auf die Beine gestellt, das alle Altersgruppen ansprechen soll. Das sagte Bürgermeister Kuno Brandt, als er die Gäste bei der offiziellen Eröffnung am Freitagabend vor der Hafenbühne begrüßte. Musikalisch hat der Spielmannszug Heiligenhafen die Eröffnungsveranstaltung begleitet und ein Platzkonzert vor der Hafenbühne gegeben, dafür ernteten die Spielleute viel Beifall.

Der Spielmannszug Heiligenhafen eröffnete die Hafenfesttage musikalisch mit einem Platzkonzert. © Peter Foth

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, sagte Tourismusleiter Eike Doyen. So habe sich der Veranstalter in diesem Jahr entschlossen, bei den Hafenfesttagen einiges zu verändern. So war es für den Tourismus-Service wichtig, das Fest wieder ganz an den Hafen zu holen. Deswegen habe man sich auch dazu entschieden, den Binnenseebereich nicht mehr mit einzubeziehen und die Veranstaltungsfläche zu verkleinern, so Doyen. Die Binnenseeveranstaltungen seien auf den Willi-Freter-Platz verlegt worden, weil das Hafenfest, wie der Name sage, an den Hafen gehöre, betonte der Tourismusleiter. Es gehe auch darum, die maritime Identität des Hafens und das maritime Flair, das Heiligenhafen ausstrahle, hervorzuheben, rechtfertigte Doyen die Änderung. Neu im Programm sind die maritimen Hütten auf dem Hafenvorplatz sowie das Musikangebot auf der Hafenbühne und in der Autokrafthalle. Mit „Willys Festplatz“ soll ein breites Publikum angesprochen werden, und auch die Nord-Kaje habe man aufgearbeitet, um dort einen Kunsthandwerkermarkt anzusiedeln. In diesem Jahr werde es kein Abschlussfeuerwerk zu den Hafenfesttagen geben (wir berichteten). Doyen betonte, dass das diverse Gründe habe. So sei es genehmigungstechnisch nicht möglich, am Hafen ein Feuerwerk stattfinden zu lassen. Auch am Binnensee sei es zurzeit noch schwerer geworden, ein Feuerwerk abzubrennen, erklärte der Tourismusleiter. Dennoch ist Doyen von dem diesjährigen Programm überzeugt: „Wir bieten unseren Gästen über zehn Tage ein tolles Programm, das meiste sogar kostenlos.“

Brandt erklärte die Tradition des Anglasens

Ursprünglich sollte Bürgermeister Kuno Brandt mit vier Glasen die Hafenfesttage feierlich eröffnen. Doch in allen Jahren zuvor waren es Angehörige der Marine, die das Anglasen vollzogen. Marineschiffe waren aber im Hafen nicht zu sehen, und so hatte der Bürgermeister kurzerhand die beiden Marinesoldaten vom Infostand der Bundesmarine verpflichtet, dieses maritime Ritual zu vollziehen. Bevor die Glocke erklang, klärte Kuno Brandt die Gäste vor der Hafenbühne über das Glasen auf – zuzeiten der Segelschifffahrt gab es an Bord eine sogenannte Sanduhr, ein Stundenglas, das jede halbe Stunde gedreht werden musste. Diese halbe Stunde wurde mit einem Glasen (Glockenschlag) angekündigt. Eine Wache dauerte vier Stunden, und so erklangen zu jeder vollen Stunde ein bis vier Doppelglockenschläge. So wusste jeder an Bord, wie spät es war. Diese maritime Tradition hatte man auch zu den Hafenfesttagen übernommen. So kündigte Brand an, dass in diesem Jahr das Anglasen zur Eröffnung der Hafenfesttage von Stabsbootsmann Reuter und Obermaat Köhler vollzogen werde. Dann erklangen schwungvoll die vier Glasen und Brandt sagte: „Damit sind die Hafenfesttage 2023 eröffnet.“