Gremersdorf: Wolfgang und Helga Bonewald sagen Tschüs

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Wolfgang (l.) und Helga Bonewald wurden von Gremersdorfs stellvertretendem Bürgermeister Claus-Carsten Hopp verabschiedet. © Hans-Jörg Meckes

Wolfgang und Helga Bonewald wurden in Gremersdorf aus der Gemeindevertretung verabschiedet. Neuer Gemeindevertreter Hans-Dieter Tode.

Gremersdorf – Die Gemeindevertretung von Gremersdorf erlebt kurz vor der Kommunalwahl noch einen Wechsel. Helga Bonewald ist als Gemeindevertreterin zurückgetreten, weil sie mit ihrem Mann Wolfgang Bonewald nach Hamburg umzieht. Gremersdorfs stellvertretender Bürgermeister Claus-Carsten Hopp ehrte die beiden für ihr Mitwirken in der Gemeinde.

Auch Wolfgang Bonewald ist als stellvertretender wählbarer Bürger aus dem Bau- und Umweltausschuss in Gremersdorf zurückgetreten. „Ihr seid Ende der 90er nach Gremersdorf gezogen und habt so manche Tür für die Gemeinde geöffnet“, sagte Hopp. Unter anderem habe Wolfgang Bonewald den Treckerclub mitgegründet. Insgesamt sei er über 20 Jahre lang in der Gemeindevertretung aktiv gewesen, so Hopp weiter. Für die künftige Zeit in Hamburg wünschte er dem Ehepaar Bonewald alles Gute und überreichte einen Blumenstrauß sowie einen Umschlag.

Für Helga Bonewald wird Hans-Dieter Tode in die Gemeindevertretung nachrücken. Er wurde von Hopp mit einem Handschlag offiziell als neues Mitglied verpflichtet.

Auch hat die Gemeindevertretung der Wahl des Gemeindewehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Gremersdorf, Christoph Dreyer, einstimmig zugestimmt. Er erhielt im Anschluss eine Ehrenurkunde.