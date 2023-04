Feuerwehr rettet Paar aus verqualmter Wohnung

Von: Arne Jappe

Teilen

Die Heiligenhafener Feuerwehr rettete am frühen Morgen gegen 3 Uhr zwei Personen aus einer verqualmten Wohnung in der Postlandstraße. © Arne Jappe

Die Feuerwehr rettete am frühen Morgen ein Paar aus einer verqualmten Wohnung in der Postlandstraße. Essen auf dem Herd war angebrannt, während die beiden Bewohner eingeschlafen waren.

Heiligenhafen – Gerade noch rechtzeitig konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhafen ein Paar aus ihrer verqualmten Wohnung in der Postlandstraße in der Nacht zu Donnerstag retten. Grund für den giftigen Rauch: Das Paar hatte das Essen auf dem Herd vergessen. Beide mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Es war mitten in der Nacht zum Donnerstag. Piepende Rauchmelder haben Nachbarn geweckt, und die setzten den Notruf ab. In einer Wohnung im Erdgeschoss war das schrille Signal zu hören. Die Feuerwehr musste die Tür gewaltsam öffnen, da das lautstarke Klopfen und Klingeln von der ersteingetroffenen Polizei auch nichts half. „Wir fanden zwei schlafende Personen in der verqualmten Wohnung“, sagte Einsatzleiter Andreas Klöpper von der Feuerwehr. Sofort brachte ein Atemschutztrupp das Paar aus der Wohnung. Dort angekommen wartete schon der Rettungsdienst, der die beiden im Rettungswagen behandelte.

Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. „Lediglich Essen war auf dem Herd angebrannt“, erklärte Klöpper. Die Kameraden belüfteten im Anschluss die Wohnung und konnten schnell wieder einrücken. Wieso beide nicht den Rauchmelder hörten, bleibt unklar.