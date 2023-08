Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen lernt Heiligenhafen kennen

Von: Hans-Jörg Meckes

Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt (l.) und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen unterhielten sich vor der MS „Einigkeit“ am Kommunalhafen. © Hans-Jörg Meckes

Die Proteste gegen die Pläne zum Nationalpark halten weiter an. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen war zu Besuch in Heiligenhafen, um über Wirtschaft und Tourismus zu sprechen.

Heiligenhafen – Die Landesregierung hat zurzeit einen schweren Stand wegen ihrer Pläne, einen Nationalpark zu gründen. Das musste am Montag auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) erkennen, der bei seinem Besuch in Heiligenhafen am Marktplatz von mehreren Demonstranten empfangen wurde.

Madsen ignorierte die Protestler aber nicht, sondern ging direkt auf sie zu und suchte das Gespräch. „Wenn das mit dem Nationalpark durchgezogen wird, dann werden Sie sehr viele Stimmen verlieren“, entgegnete ihm Landwirt Rolf Christian Krause, der in Ostermade einen Campingplatz betreibt. Es brauche keinen riesigen bürokratischen Apparat, der künftig die Ostsee verwaltet. „Ich bin enttäuscht, dass man als CDU-Wähler jetzt nur noch die Grünen vorgesetzt bekommt“, sagte der Demonstrant aufgebracht zu Madsen. Der versuchte zu beschwichtigen und schlug vor, erst mal zu schauen, was es für Gemeinsamkeiten gebe. „Wir müssen was tun für die Ostsee, in den letzten Jahren haben wir zu wenig getan“, so der Wirtschaftsminister, der es guthieß, dass sich die Leute für das Thema engagieren. „Ich kann es nur begrüßen, dass ihr heute hier seid und dass wir miteinander reden.“

Bei seinem Besuch in Heiligenhafen unterhielt sich Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen auch mit Demonstranten über den geplanten Nationalpark. © Hans-Jörg Meckes

Beim anschließenden „Strandkorbgespräch“ mit Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) und weiteren kommunalen Vertretern wurde Madsen die Warderstadt ein wenig nähergebracht. Brandt zeigte sich dem Wirtschaftsministerium gegenüber dankbar, dass sich die Stadt in den vergangenen Jahren touristisch weiterentwickeln konnte. Madsen lobte, dass Heiligenhafen dabei sehr mutig gewesen sei.

Allerdings habe auch er den schwierigen Balanceakt zwischen Tourismus und den Belangen der Einwohner mitbekommen, wie beim Bürgerentscheid gegen ein Schwimmbad auf dem Steinwarder. „Nicht alle Projekte werden mehr unterstützt“, sagte Madsen. Man dürfe die Einwohner nicht vergessen, „sonst bricht der Teil weg, deshalb ist der Bürgerentscheid durch die Decke gegangen“, merkte Bürgervorsteherin Petra Kowoll an. Der Tourismus sei der stärkste Wirtschaftszweig in Heiligenhafen, aber es gebe natürlich auch die Sorgen der Einheimischen, weil die Immobilienpreise so stark gestiegen seien, dass sie sich kein Eigenheim mehr in ihrer Heimat leisten können, erläuterte der Bürgermeister. Es müsse einerseits eine Akzeptanz für den Tourismus geben, aber andererseits genauso ein permanentes Angebot für die Menschen, die hier leben. Brandt erzählte von der Tourismuskonferenz, die letztes Jahr in Heiligenhafen organisiert wurde. Dabei wurde deutlich, dass sich viele wünschen, über die Themen in der Stadt informiert zu werden. „Es ist wichtig, dass Bürger auf ihre Rechte bestehen, die Frage ‚Was bedeutet das für meine Region?‘ ist ungeheuer wichtig“, merkte Madsen an. Das meinte er auch mit der Vereinbarkeit vom Tourismus mit dem Nationalpark. Die Demonstranten seien „Leute mit guten Argumenten“, gab er zu.

Existenzängste befeuern Ablehnung des Nationalparks

Bei Madsens Besuch in Heiligenhafen stand ebenfalls ein Abstecher zum Kommunalhafen und zur Marina auf dem Programm. Der Minister war für das am Vormittag noch etwas frische Wetter recht locker bekleidet, entspannt ging er im Hemd über die Brückstraße. Einen eher angespannten Zustand vermittelte die Umgebung – selbst auf der Motorhaube eines Bauhofwagens am Kapitän-Willi-Freter-Platz prangte ein Banner, das sich gegen den Nationalpark richtete und dem Minister unverblümt die hiesige Stimmung aufzeigte.

Wie bereits kürzlich deutlich wurde, sind es vor allem Existenzängste, die die ablehnende Haltung in Heiligenhafen und der Umgebung zu einem Nationalpark befeuern. Sind sie berechtigt? Madsen will damit aufräumen. „Niemand kann abstreiten, dass es wichtig ist, dass es diesem Meer gut geht.“ Er betonte, dass es sich beim Nationalpark um einen offenen Prozess handele, dass aber auch geschaut werden müsse, was notwendig ist, um eine Verbesserung zu erhalten. „Die Leute dürfen nicht glauben, es ist schon entschieden.“ Der Minister warnte davor, jetzt schon zu laut zu sein, um etwas abzulehnen. Dazu sei es noch zu früh.

Auch ohne Nationalpark Restriktionen aus Brüssel

Hinzu kommen Befürchtungen aus der Gesellschaft, dass die Entscheidungsbefugnis später auf höhere politische Ebenen verlegt wird, wie den Bund oder die Europäische Union – Zusagen, die vorher vom Land gemacht wurden, könnten dann künftig nicht mehr gelten. „Wenn die Ostsee sich noch schlimmer entwickelt, können wir auch ohne den Nationalpark von noch strengeren Restriktionen aus Brüssel ausgehen“, argumentierte Madsen. Bereits jetzt kämen für die Ostsee alle möglichen Kriterien von der EU-Ebene.

Brandt sagte, es sei bislang nicht gelungen, aufzuzeigen, was ein Nationalpark für Vorteile bringen würde. Das sei die Aufgabe des Umweltministers, entgegnete Madsen. „Ich kämpfe für den Tourismus, aber nicht gegen die Ostsee.“

Wunsch einer Schwimmplattform als neuer Veranstaltungsort

Um finanzielle Unterstützung bei künftigen Projekten bat Joachim Gabriel, Geschäftsführer der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB), den Minister. Für die Erneuerung der Spundwand-Südkaje am Hafen unterstützt das Land die Stadt bereits mit 1,8 Millionen Euro. Jetzt bat Gabriel um weitere Unterstützung bei der Vertiefung der Fahrrinne, da der Hafen regionale Bedeutung habe. Madsen nahm die Bitte auf, sagte aber auch, dass die Sanierung von kommunalen Häfen künftig auf Bundesebene größere Beachtung finden sollte. Dort sei die Bedeutung jedoch noch nicht erkannt worden.

Ein weiteres Anliegen ist in Heiligenhafen der Neubau einer Kutterbrücke am Hafen, die eine Million Euro kosten würde und die die Stadt nicht rein aus Eigenmitteln finanzieren könne.

Als künftiger Veranstaltungsort steht in Heiligenhafen die Idee einer Schwimmplattform im Raum. Bislang handelt es sich dabei aber nur um einen Wunsch. Ohne Förderung in Millionenhöhe lässt sich das Projekt nicht umsetzen. © Architekturstudio Eresiak

Ein großer Wunsch sind in Heiligenhafen neue Veranstaltungsflächen. „Wir brauchen auch für die schlechten Monate Veranstaltungsräume“, so Gabriel. Er zeigte Madsen deshalb ein Papier mit einer Visualisierung eines Veranstaltungspontons im Kommunalhafen, der das Platzproblem in der Warderstadt lösen soll und sechs Millionen Euro kosten würde. Ohne Förderung in Millionenhöhe sei das Projekt aber nicht umzusetzen. Der Minister hörte zu, musste aber auch etwas staunen über die Pläne. „Es werden immer mehr Wünsche, aber uns stehen weniger Mittel zur Verfügung. Wir stehen nicht gerade vor förderstarken Jahren.“ Eine Entscheidung dazu sei noch völlig offen.

Der Rundgang führte Madsen weiter an den Jachthafen mit seinen rund 1000 Liegeplätzen, bis hin zur Erlebnisseebrücke mit den davor liegenden Hotels, die den Ort in den letzten Jahren touristisch massiv aufgewertet haben. Der Minister bekam die volle Bandbreite von Heiligenhafens größtem Wirtschaftszweig zu sehen, an dem viele Arbeitsplätze hängen.

Neben dem Spagat zwischen Tourismus und Umwelt ließ Madsen die Eindrücke von der Warderstadt in Ruhe auf sich wirken und bestellte sich noch ein Softeis. Auch Kuno Brandt gönnte sich zum Abschluss der Stippvisite die Leckerei in der Waffel.