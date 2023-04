Wählergruppe BfH macht den Bustest

Von: Hans-Jörg Meckes

Mitglieder der Wählergruppe Bürger für Heiligenhafen (BfH) testeten letzte Woche die Busverbindung von zwei Linien in Heiligenhafen. © Privat

Der Start im ÖPNV lief im Nordkreis dieses Jahr ziemlich chaotisch. Die Wählergruppe BfH hat jetzt in Heiligenhafen den Bustest gemacht, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.

Heiligenhafen – Seit Anfang des Jahres haben die Rohde Verkehrsbetriebe die Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Linienbündel Nord in Ostholstein übernommen. Darunter fallen auch die Busverbindungen in Heiligenhafen. Nach dem holprigen Start im Januar und etlichen Beschwerden aus dem gesamten Nordkreis scheint es, dass die anfänglichen Schwierigkeiten deutlich abgenommen haben. Davon wollte sich die Wählergruppe Bürger für Heiligenhafen (BfH) selbst ein Bild machen und hat kürzlich die Linie 1 im Ortsverkehr und Linie 580 von Ortmühle bis zum Stadtpark getestet.

Linie 1 fährt Wachtelberg derzeit nicht an

Den BfH-Mitgliedern wurde der Streckenverlauf mitgeteilt, um an verschiedenen Haltestellen zuzusteigen. Der Verlauf wurde aus dem Internet entnommen, mit dem Hinweis, dass es keine Störungen auf diesen Linien gibt. Allerdings fährt die Linie 1 den Wachtelberg wegen Bauarbeiten gar nicht an. Nach telefonischer Auskunft von den Rohde Verkehrsbetrieben wurde dies bestätigt, es gab aber laut BfH keine weiteren Einschränkungen. Weitere nicht angefahrene Haltestellen sind Liliencronstraße, Kurzer Kamp und Rauher Berg.

An den Haltestellen fehle es teilweise an Fahrplänen, aktuelle Änderungen und Beeinträchtigungen würden im Internet nicht angezeigt, teilt BfH-Vorsitzender Simon Schulz mit. Zu den Kritikpunkten haben die BfH bereits Kontakt per E-Mail zu den Rohde Verkehrsbetrieben aufgenommen und die Situation vor Ort geschildert.

Bürgermeister Kuno Brandt sei im regelmäßigen Austausch mit dem Kreis Ostholstein, um weiter Verbesserungen zu erwirken, heißt es von Schulz.

Die BfH-Mitglieder haben die Fahrt hinterher ausführlich besprochen und ausgewertet. „Die Busfahrer waren freundlich und bestrebt, auf unsere Fragen und Anliegen Antworten zu finden, wenn auch nicht alles beantwortet werden konnte“, teilt Schulz mit. Von Vorteil sei ebenfalls, dass die Fahrkarten online bestellt und bezahlt werden konnten. „Und wenn man weiß, wo im Internet zu suchen ist, dann ist es auch möglich, Strecken und Abfahrtzeiten zu finden“, sagt Simon Schulz abschließend.

Auf der Internetseite der Stadt Heiligenhafen (heiligenhafen.de) gibt es unter der Rubrik „Heiligenhafen“ im Untermenü „Verkehr und Mobilität“ die Auskunft zu den Fahrplänen.