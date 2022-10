Neuer Vorstand: Wählergemeinschaft Bürger für Großenbrode stellt sich neu auf

Von: Hans-Jörg Meckes

Der neue Vorstand der Bürger für Großenbrode (BfG) besteht aus dem zweiten Vorsitzenden Wulf Kruse (v.l.), dem ersten Vorsitzenden Dieter Ketels und Kassenwart Markus Jordan. © Hans-Jörg Meckes

Die Wählergemeinschaft Bürger für Großenbrode (BfG) hat mit Dieter Ketels, Wulf Kruse und Markus Jordan einen neuen Vorstand. Doch wofür stehen die drei in der Kommunalpolitik?

Großenbrode – Die Wählergemeinschaft Bürger für Großenbrode (BfG) stellt sich neu auf. Am Mittwoch haben die Mitglieder mit dem ersten Vorsitzenden Dieter Ketels, dem zweiten Vorsitzenden Wulf Kruse und dem Kassenwart Markus Jordan einen neuen Vorstand gewählt. Damit sieht sich die BfG gut für die Kommunalwahl im nächsten Jahr aufgestellt.

„Wir stellen fest, dass sich die BfG-Fraktion in der Gemeindevertretung in den letzten Jahren durchaus brauchbar dargestellt hat und dass wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten unseren Teil dazu beigetragen haben, einige Entwicklungen in die richtige Richtung zu lenken“, befindet Dieter Ketels.

Markenkern der BfG bleibt gleich

Wofür steht die aktuell mit 22 Mitgliedern gelistete Wählergemeinschaft mit dem neuen Vorstand nun? „Unser Markenkern wird der gleiche bleiben“, versichert Ketels. Bei Transparenz und Bürgernähe möchten die Mitglieder eine behutsame Weiterentwicklung der Gemeinde in den Bereichen Gewerbe, Industrie und Tourismus. Dort empfand es der Vorstand in den vergangenen sechs Jahren so, dass zu viel über die Einwohner hinweg entschieden worden sei, macht Ketels deutlich.

Markus Jordan fügt hinzu: „Wir sprechen auch von bezahlbarem Wohnraum für jüngere Leute.“ Auch die Straßen müssten mal wieder in den Gebieten saniert werden, in denen die Leute in Großenbrode dauerhaft wohnen, sagt der Berufsfeuerwehrmann.

Durch die jetzige Situation mit den Energieeinsparungen sieht Ketels es auch für die nächsten Jahre als notwendig an, auf Einsparungen in allen Bereichen der Gemeindepolitik zu setzen. „Wir werden dafür eintreten, diese Einsparungen fair zu verteilen“, so der Vorsitzende.

Wulf Kruse betont, die Wählergemeinschaft wolle versuchen, zur Kommunalwahl am 14. Mai im nächsten Jahr eine Liste mit sieben Personen aufzustellen. Freuen würde sich der Vorstand über mehr Beteiligung von jüngeren Einwohnern. Künftig will die Wählergemeinschaft auch eine Homepage aufbauen. Kontakt kann per E-Mail an bfg-online@gmx.de aufgenommen werden.