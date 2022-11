Volkstrauertag steht auch für Demokratie und Freiheit

Von: Peter Foth

Treffen am Ehrenmal im Stadtpark am Volkstrauertag in Heiligenhafen. © Peter Foth

In Heiligenhafen wurde beim Volkstrauertag am Ehrenmal wieder der Opfer der Kriege gedacht. Auch für Demokratie und Freiheit haben sich die Teilnehmer starkgemacht.

„Ich hatt‘ einen Kameraden, einen besseren findst du nicht“ – dieses nationale Trauerlied, das wie kein anderes die Leiden von Soldaten im Krieg beschreibt, war auch am gestrigen Volkstrauertag bei der Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer beider Weltkriege, der Gewaltherrschaft sowie des Nationalsozialismus am Ehrenmal im Stadtpark zu hören. Heiligenhafens Bürgervorsteherin Petra Kowoll betonte in ihrer Rede, dass es wieder Krieg in Europa gibt. Und so gedachte Heiligenhafen auch der Gefallenen und Toten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Für Petra Kowoll steht der Volkstrauertag aber auch für Demokratie und Freiheit, die es zu verteidigen gilt.